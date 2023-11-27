Protetik diş tedavisi nedir? Protetik diş tedavisi ne yapar?

Diş tedavileri günümüzde sadece sağlıklı dişlere sahip olmayı değil aynı zamanda güzel ve doğal bir gülümsemeyi de içerir. Diş tedavileri günümüzde gelişen teknoloji ve uzmanlık sayesinde estetik ve fonksiyonel açıdan çeşitlenmiş bir yelpazede sunulmaktadır. Bu tedaviler arasında önemli bir yere sahip olan protetik diş tedavisi kayıp dişleri yerine koymak ve ağız sağlığını yeniden sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir yöntemdir. Protetik diş tedavisi de diş eksikliklerini ortadan kaldırarak hastalara estetik ve fonksiyonel bir çözüm sunarken modern diş tedavi yöntemleri ise tedavi sürecini daha konforlu ve etkili hale getirir.

Protetik diş tedavisi nedir?

Protetik diş tedavisi eksik veya hasarlı dişleri, implantlar, köprüler, kaplamalar ve takma dişler gibi yapay diş ve diş yapıları ile değiştirmek için yapılan bir tedavidir. Bu tedavinin amacı dişlerin işlevini ve görünümünü iyileştirmektir. Protetik diş tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

İmplant

Köprü

Kaplama

Takma diş

Protetik diş tedavisi, ihtiyaç duyulduğunda yapılması gereken önemli bir tedavidir. Dişlerinizin sağlığı ve görünümü için düzenli diş hekimi kontrollerine gitmeniz ve ihtiyaç duyduğunuzda protetik diş tedavisi yaptırmanız önemlidir. Protetik diş tedavisinin bazı faydaları şunlardır:

Dişlerin işlevini ve görünümünü iyileştirir.

Ağrı ve enfeksiyonu azaltır.

Diş kaybını önler.

Konuşmayı ve çiğnemeyi kolaylaştırır.

Protetik diş tedavisi nasıl yapılır?

Protetik diş tedavisi eksik veya hasarlı dişleri, implantlar, köprüler, kaplamalar ve takma dişler gibi yapay diş ve diş yapıları ile değiştirmek için yapılan bir tedavidir. Bu tedavinin amacı dişlerin işlevini ve görünümünü iyileştirmektir. Protetik diş tedavisi genellikle lokal anestezi altında yapılır. Tedavinin süresi, tedavinin türüne ve kapsamına göre değişir. İmplant tedavisi genellikle iki veya üç aşamadan oluşur. İlk aşamada implant diş yuvasına yerleştirilir. Bu işlem, genellikle tek seansta yapılır ve 30 dakika ile 1 saat arasında sürer. İkinci aşamada, implant kemiğe kaynaştıktan sonra üzerine yapay diş takılır. Bu işlem, genellikle 2-3 ay sonra yapılır ve 1-2 saat arasında sürer.

Köprü tedavisi genellikle birkaç seansta yapılır. Köprünün türüne ve kapsamına bağlı olarak, köprü tedavisinin toplam süresi 1 hafta ile 1 ay arasında değişebilir. Kaplama tedavisi de genellikle tek seansta yapılır. Dişteki hasarın büyüklüğüne bağlı olarak, kaplama işlemi 30 dakika ile 1 saat arasında sürebilir. Takma diş tedavisi isegenellikle birkaç seansta yapılır. Takma dişin türüne ve kapsamına bağlı olarak, takma diş tedavisinin toplam süresi 1 hafta ile 1 ay arasında değişebilir.

Tedavi tamamlandıktan sonra diş hekimi dişlerinizi düzenli olarak kontrol eder. Bu kontroller tedavinin başarısının değerlendirilmesi ve olası komplikasyonların erken fark edilmesi için önemlidir. Protetik diş tedavisi eksik veya hasarlı dişleri telafi etmek için etkili bir yoldur. Bu tedavi dişlerin işlevini ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

Protetik diş tedavisi kimlere uygulanır?

Protetik diş tedavisi çeşitli diş sorunlarına çözüm arayan birçok kişi için uygun olabilir. Protetik diş tedavisi kimlere uygulanabilir sorusunun cevap vermek gerekirse:

Diş Eksikliği Olanlar: Protetik diş tedavisi bir veya birden fazla diş kaybı yaşamış kişilere yöneliktir. Dental implantlar, köprüler veya protezler aracılığıyla eksik dişler yerine konabilir.

Protetik diş tedavisi bir veya birden fazla diş kaybı yaşamış kişilere yöneliktir. Dental implantlar, köprüler veya protezler aracılığıyla eksik dişler yerine konabilir. Kısmi Diş Eksikliği Olanlar: Birkaç diş eksikliği yaşayan kişilere kısmi protezler veya köprüler gibi çözümler sunulabilir. Bu tedaviler, diş eksikliklerini kapatmanın yanı sıra çene yapısını destekleyerek ağız sağlığını korur.

Birkaç diş eksikliği yaşayan kişilere kısmi protezler veya köprüler gibi çözümler sunulabilir. Bu tedaviler, diş eksikliklerini kapatmanın yanı sıra çene yapısını destekleyerek ağız sağlığını korur. Tam Diş Kaybı Olanlar: Tüm dişleri kaybetmiş kişilere tam protezler veya implant destekli tam protezler gibi çeşitli protetik diş tedavi seçenekleri sunulabilir. Bu tedaviler, hastanın doğal dişlerinin yerini alarak estetik ve fonksiyonel bir çözüm sağlar.

Tüm dişleri kaybetmiş kişilere tam protezler veya implant destekli tam protezler gibi çeşitli protetik diş tedavi seçenekleri sunulabilir. Bu tedaviler, hastanın doğal dişlerinin yerini alarak estetik ve fonksiyonel bir çözüm sağlar. Kırık veya Hasar Görmüş Dişlere Sahip Olanlar: Dişlerinde kırık, çatlak veya hasar görmüş olan bireyler, diş kaplamaları veya zirkonyum porselen kaplamalar gibi restoratif protetik çözümlerle estetik bir görünüm elde edebilirler.

Dişlerinde kırık, çatlak veya hasar görmüş olan bireyler, diş kaplamaları veya zirkonyum porselen kaplamalar gibi restoratif protetik çözümlerle estetik bir görünüm elde edebilirler. Çürükler Nedeniyle Zayıflamış Dişlere Sahip Olanlar: Çürükler nedeniyle zayıflamış dişlere sahip olanlar için dolgu, inley, onley veya porselen inley gibi restoratif diş tedavileri uygulanabilir.

Çürükler nedeniyle zayıflamış dişlere sahip olanlar için dolgu, inley, onley veya porselen inley gibi restoratif diş tedavileri uygulanabilir. Diş Kaybı Sonrası Çene Kemiğinde Gerileme Olanlar: Dental implantlar, diş kaybı sonrasında çene kemiğinde gerileme yaşayan kişilere, çene kemiğini destekleyerek diş eksikliklerini kapatma imkanı sunar.

Dental implantlar, diş kaybı sonrasında çene kemiğinde gerileme yaşayan kişilere, çene kemiğini destekleyerek diş eksikliklerini kapatma imkanı sunar. Estetik Gülüş İsteyenler: Diş şekli, rengi veya düzeni konusunda memnuniyetsizlik yaşayan bireyler, protetik diş tedavisi ile estetik bir gülümseme elde etme amacıyla diş hekimlerine başvurabilirler.

Protetik diş tedavisi dolgu yapar mı?

Protetik diş tedavisi ve dolgu genellikle farklı diş tedavi yöntemleri olup birbirinden ayrı amaçlara hizmet ederler. İki tedavi arasında bazı benzerlikler olabilir ancak temelde farklıdırlar. Dolgu ve protetik diş tedavisi farklı diş sorunlarına yönelik uygulanan tedavilerdir. Protetik diş tedavisinin içerisinde dolgu yoktur ancak protetik diş tedavisi sürecinde eğer dişlerden birisinin ya da birkaçının dolguya ihtiyacı varsa yapılabilir. Ancak direkt olarak dolgu tedavisi için protetik diş tedavisi önerilmez.

Dolgu genellikle küçük çürükleri onarmak için kullanılırken protetik diş tedavisi diş eksikliği veya ciddi hasar durumlarında tercih edilir. Tedavi seçimi bireyin diş sağlığı durumuna, ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak belirlenir. Diş hekiminiz uygun tedavi planını oluşturmak için bireyin durumunu değerlendirecek ve en etkili tedaviyi önerecektir.

Protetik diş tedavisi hangi bölüm bakar?

Protetik diş tedavisine prostodontist adı verilen diş hekimleri bakar. Prostodontistler diş hekimliği fakültesinde eğitim görmüş ve protetik diş tedavisi alanında uzmanlaşmış diş hekimleridir. Protetik diş tedavisine ihtiyacınız varsa bir prostodontist ile görüşmelisiniz. Prostodontist dişlerinizi muayene edecek ve sizin için en uygun tedavi planını oluşturacaktır.

Protetik diş tedavisi devlet karşılıyor mu?

Devlet tarafından karşılanan protetik diş tedavilerinin kapsamı tedavinin türüne ve kapsamına göre değişir. Örneğin implant tedavisinin sadece implant kısmı devlet tarafından karşılanır. Yapay diş kısmı devlet tarafından karşılanmamaktadır. Devlet tarafından karşılanan protetik diş tedavilerinin ücretleri SGK'nin belirlediği tarifeye göre ödenir. Tarife, tedavinin türüne ve kapsamına göre değişmektedir. Protetik diş tedavisinin SGK tarafından karşılanıp karşılamayacağı, yaptıracağınız tedavinin içeriğine ve durumunuza bağlı olarak değişiklik gösterir.

Protetik ve protez aynı şey mi?

Hayır, protetik ve protez aynı şey değildir. Protetik diş hekimliğinde eksik veya hasarlı dişleri yapay diş ve diş yapıları ile değiştirmek için yapılan bir tedavi dalıdır. Protetik diş tedavisi implantlar, köprüler, kaplamalar ve takma dişler gibi çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir.

Protez ise eksik veya hasarlı dişleri yerine koymak için kullanılan yapay diş veya diş dizisidir. Protezler sabit veya hareketli olabilir. Sabit protezler sağlam dişlere veya implantlara sabitlenir. Hareketli protezler ise çene kemiğine klipslerle veya dişlere tutunan vantuzlar ile sabitlenir. Dolayısıyla protetik diş tedavisi protez yapımının yanı sıra protezin yerleştirilmesi, bakımı ve takibi gibi işlemleri de kapsayan bir tedavi dalıdır.







