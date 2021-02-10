Protez tırnak nasıl takılır, yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir?

Tırnağın yüzeyi törpülendikten sonra asla elimizi sürmeyiz. Çünkü yağını aldık, eğer elimizi sürersek yeniden yağlanmasını sağlarız. Özel fırçasıyla tozları alınır.

Tırnağa şekil verdikten sonra tırnak itici ile, tırnak yatağındaki etlerin yapışık olmaması sağlanır. Tırnağın yüzeyi ince bir tabaka halinde törpülenir, parlaklığı giderilir. Ancak tırnağa asla zarar verilmez.

Protez tırnak takılacak tırnakların muhakkak manikürlü olması gerekir. Tırnağın boyunun çok fazla uzun olmamalıdır. Boyu uzunsa kısaltılır ve şekil verilir.

Protez tırnak uygulaması yapılmadan önce aletler steril edilmelidir. Aletlerin hepsi özel bir solüsyonla sterilize edilir. Ardından işlem yapılacak tırnak ve işlemi yapacak kişinin elleri sterilize edilir.

Protez tırnakta, tırnak yatağına zarar vermeden birkaç model uygulanabilir. Ancak biz genellikle tırnağın biraz uzun olmasını tercih ederek jelli sistem uygulanır. Buradaki asıl amaç, tırnağa asla zarar vermeden, özel günlerde tırnağı daha güzel kullanmanın sağlanmasıdır.

Tırnağa jelli bir sistem uygulayacağımız için, tırnağa göre form seçilir ve yapıştırılır. Bunun çok düzgün yapılması gerekmektedir, çünkü tırnak yatağıyla tırnağın formu arasındaki kısmının aralıkları büyük önem taşır.

Formu yapıştırdıktan sonra tırnağa özel solüsyonlar sürülür. Fırça ile dolgu sistemine geçilir, ne kadar dolgu yapılmak isteniyorsa ufak hareketlerle tırnak yüzeyine sürülür. Bu sıvı akışkandır, bazı sistemlerde jeller çok daha akışkan veya mat olabilir. Kişinin tercihine göre değişir.

Jelli sistemde bir tırnağa dolgu yaparken, işlem esnasında jelin donması için, tırnak ultraviyole bir lambanın içerisine konur.

Jel kuruduktan sonra form çıkarılır. Şu anda tırnak jelli bir şekilde uzadı. Üzerinine özel bir solüsyon sürülür ve kurulanır, ardından törpülenir. Tırnak yüzeyini törpüleyerek görüntü düzenlenir, yapıştırılan jelle tırnağın kaynaşması sağlanır. Ancak asla el sürülmemelidir, muhakkak temizleme fırçasıyla temizlenmelidir. Jelle küçük bir dolgu yapılır, ardından süsleme işlemi yapılabilir. Kişi tırnağının istediği şekilde süslenmesini isteyebilir.