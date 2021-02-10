Protez tırnak nasıl takılır, yaptırırken nelere dikkat etmek gerekir?

Protez tırnakta, tırnak yatağına zarar vermeden birkaç model uygulanabilir. Ancak biz genellikle tırnağın biraz uzun olmasını tercih ederek jelli sistem uygulanır. Buradaki asıl amaç, tırnağa asla zarar vermeden, özel günlerde tırnağı daha güzel kullanmanın sağlanmasıdır.
Protez tırnak uygulaması yapılmadan önce aletler steril edilmelidir. Aletlerin hepsi özel bir solüsyonla sterilize edilir. Ardından işlem yapılacak tırnak ve işlemi yapacak kişinin elleri sterilize edilir.
Protez tırnak takılacak tırnakların muhakkak manikürlü olması gerekir. Tırnağın boyunun çok fazla uzun olmamalıdır. Boyu uzunsa kısaltılır ve şekil verilir.
Tırnağa şekil verdikten sonra tırnak itici ile, tırnak yatağındaki etlerin yapışık olmaması sağlanır. Tırnağın yüzeyi ince bir tabaka halinde törpülenir, parlaklığı giderilir. Ancak tırnağa asla zarar verilmez.
Tırnağın yüzeyi törpülendikten sonra asla elimizi sürmeyiz. Çünkü yağını aldık, eğer elimizi sürersek yeniden yağlanmasını sağlarız. Özel fırçasıyla tozları alınır.
Tırnağa jelli bir sistem uygulayacağımız için, tırnağa göre form seçilir ve yapıştırılır. Bunun çok düzgün yapılması gerekmektedir, çünkü tırnak yatağıyla tırnağın formu arasındaki kısmının aralıkları büyük önem taşır.
Formu yapıştırdıktan sonra tırnağa özel solüsyonlar sürülür. Fırça ile dolgu sistemine geçilir, ne kadar dolgu yapılmak isteniyorsa ufak hareketlerle tırnak yüzeyine sürülür. Bu sıvı akışkandır, bazı sistemlerde jeller çok daha akışkan veya mat olabilir. Kişinin tercihine göre değişir.
Jelli sistemde bir tırnağa dolgu yaparken, işlem esnasında jelin donması için, tırnak ultraviyole bir lambanın içerisine konur.
Jel kuruduktan sonra form çıkarılır. Şu anda tırnak jelli bir şekilde uzadı. Üzerinine özel bir solüsyon sürülür ve kurulanır, ardından törpülenir. Tırnak yüzeyini törpüleyerek görüntü düzenlenir, yapıştırılan jelle tırnağın kaynaşması sağlanır. Ancak asla el sürülmemelidir, muhakkak temizleme fırçasıyla temizlenmelidir. Jelle küçük bir dolgu yapılır, ardından süsleme işlemi yapılabilir. Kişi tırnağının istediği şekilde süslenmesini isteyebilir.
Süslemeler yapıldıktan sonra parmaklar ultraviyole lamba içerisine sokulur ve kuruması beklenir. Ardından tırnağın geneline jelle dolgu yapılır. Tekrar ultraviyole lamba içerisinde kurunması beklenir. Yüzeyinin yapışkanlığı aseton veya özel bir solüsyon yardımı ile giderilir.
Tırnağın artık kalıcı olabilmesi ve daha doğal görüntüsünün sağlanabilmesi için törpüleme işlemi yapılır. Törpüleme işleminde törpünün çok doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Etlere çok fazla sürülmemelidir, kanatılabilir ve tırnağa zarar verilebilir.
Tırnağa özel bir solüsyon ve parlatıcı sürülür, ultraviyole lambanın içerisine konulur ve kuruması beklenir. Son törpüleme işlemleri ve kontrolleri yapılır. Tırnak etlerine besleyici bir yağ sürülerek işlem bitirilir.
Protez tırnak, tırnakta herhangi bir mantar, yara, bakteri üreten virüs olmadığı sürece herkese uygulanabilir.
Tırnak yiyen kişilerde, tırnakların yenmemesi için protez tırnağın farklı modelleri uygulanabilir. Tırnağını uzatamayan, tırnakları çabuk kırılan fakat uzun tırnak kullanmak isteyen kişilere yapılabilir.
Protez tırnak sadece ellere değil ayaklara da uygulanabilir, böylelikle tırnak yatağının daha da güzel görünmesi sağlanabilir.
Protez tırnak uygulaması esnasında, uygulama yapılacak tırnak yatağına zarar verilmemesi gerekir.
Öncelikle kullanılacak aletlerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Kişinin ve yapan kişinin hijyenine önem verilmelidir. Daha sonra uygulanacak bölgede tırnağa zarar vermemek için mutlaka manikürlü tırnağa yapılmalıdır.
Tırnağın vitaminleri ve yağları sürülmeli, hijyene önem verilerek uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.
Protez tırnak takıldıktan sonra renklendirmek amaçlı istenilen renk ojeler sürülebilir. Kendiliğinden uygulanan French sistemiyle de, protez tırnağın kalıcılığı sağlanabilir.
Protez tırnağın üzerine ojeler düşünmüyorsak, sadece süslemeler yaparak da hoş görüntüler sağlayabiliriz. Kendi tırnağımıza yaptığımız süslemeleri protez tırnakta da uygulayabiliriz.
Protez tırnağın kalıcılık süresi, yapan kişiye ve kullanacak kişiye göre değişmektedir. Normal şartlarda iyi bir uzman tarafından protez tırnak yapıldıysa, ara ara ayda bir bakımlar yapıldığı sürece yıllarca kullanılabilir. Ancak bazı yerlerde yapılan protez tırnaklarda 1 ay sonra da düşmeyle karşılaşılabilmektedir.
Uygulayacak kişi, kullanılacak malzemeler, hijyen ve kalite süreyi uzatmaktadır. Ayda bir bakımlar yapıldığı takdirde, tırnak yatağına zarar verilmeden yıllarca kullanılabilmektedir.
Protez tırnak uygulamasından sonra, rahatsızlık duyup çıkartmak isterseniz, doğal olarak yapılması gereken törpüleme sistemiyle çıkartılmalıdır.
Jelli sistemle yapıldıysa, özel bir aletle tırnağın kendisine zarar vermeden çıkarılması gerekmektedir. Farklı sistemlerle yapılmışsa, saf alkol veya saf asetonla çıkarmaya çalışmak ya da koparmaya çalışmak tırnağın kendi yapısına da zarar verecektir.
Törpüleme yöntemi ve özel cihazlarla çok rahat bir şekilde tırnağın kendisine zarar vermeden çıkartılabilir.
Protez tırnak bakımı ayda bir yapılması gereken bir bakımdır. Tırnak uzayacağı için, protez tırnağın altından tırnak çıkacaktır. Ancak uzman kişi bunun bakımını yapmalı, tırnağa alttan törpüleme işlemleri uygulamalıdır. Böylelikle doğal bir görüntü sağlanacaktır. Kişi bunu asla evde yapmamalıdır. Kendi yapmak isterse protez tırnağa zarar verebilir ve hoş bir görüntü olmayabilir.
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