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Protokol eşlerinden şehit ailesine ziyaret

29.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve beraberindeki protokol üyelerinin eşleri, 1999 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç’ın ailesini ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve il protokol üyelerinin eşleri Gürün ilçesini ziyaret etti. Şimşek, ziyaretlerine ilk olarak Gürün Şuğul Kanyonu’nu ve Turkuaz mavisi rengi ile Anadolu’nun nazar boncuğu Gökpınar Gölü’nü gezerek başladı.

Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve protokol eşleri, daha sonra Gürün merkezde bulunan ve şu an ’Şairler Evi’ olarak hizmet veren şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in evini gezdi.

Şimşek ve beraberindekiler, Gürün ziyaretleri çerçevesinde 1999 yılında Mardin Nusaybin’de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç’ın baba ocağına da uğradı. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Şimşek; aile üyelerine sağlıklı ömür diledi.

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