BioShock, BioShock 2 ve BioShock Infinite oyunlarının yenilenmiş sürümlerini içeren BioShock The Collection'da bütün DLC'ler

de yer alıyor. The Sims 4 de bu uzun soluklu seriyi henüz oynamamış olanlar için uygun bir fırsat sunuyor. PSVR'la

oynanabilen Firewall Zero Hour ise oyunculara VR üzerinden çok oyunculu taktiksel shooter deneyimi vaat ediyor.

Yeni oyunlar 4 Şubat'ta açılacak.

Half Life Oyunları Steam’de 2 Ay Boyunca Ücretsiz!