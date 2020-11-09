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PS5 alacaklara kötü haber

OYUN HABERLERİ  | 09.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sony PlayStation 5 almayı düşünenler için üzücü bir açıklamada bulundu. İşte PS5 alacaklara üzücü haber.

PS5 alacaklara kötü haber

Artık Sony’nin yeni nesil konsolunun raflardaki yerini almasına sayılı günler kaldı. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa PlayStation 5 bu ay içerisinde raflardaki yerini almış olacak. Bilindiği üzere Sony PS5’i ülkemizde 8299 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunacak. Eğer ekstra bir kol almak isterseniz de 1099 TL daha ödemeniz gerekecek.

Yani arkadaşınızla FIFA atmak için PS5 alırsanız toplamda 9399 TL’lik bir ödemeyi gözden çıkarmanız gerekecek. 600’de oyun için ödeyeceğinizi varsaydığımızda 10.000 TL’lik bir masrafı göze almanız gerektiğini söyleyebiliriz. Peki ya aldığınız konsolun dahili depolama alanı yeterli olmazsa?

Bilindiği üzere PS5’te harici SSD desteği olacağı daha önceden açıklanmıştı. Açıklanmayan detay ise bu desteğin konsolun çıkışında kullanılabilir olup olmayacağıydı. Nitekim detaylar netleşti.

PS5 BAŞLANGIÇTA DESTEK SUNMAYACAK

Geçtiğimiz gün Sony’den yapılan açıklamada PS5’in çıkışında harici SSD desteğinin kullanılabilir olmayacağı belirtildi. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen açıklayalım. Cihazı aldığında harici SSD bağlasanız bile PS5 bunu tanımayacak. Fakat sonradan gelen güncelleme ile harici SSD desteği de PS5’e gelmiş olacak.

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Kısaca özetlememiz gerekirse, ilk etapta PS5’te yer sıkıntısı yaşamanız muhtemel. Fakat sonradan gelecek olan harici SSD desteği ile bu sorunun aşılması da muhtemel görünüyor. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Şimdilik bu konuda konuşmak için erken.

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