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PS5 Cyberpunk 2077 versiyonu daha ileri tarihte yayınlanacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

PS5 Cyberpunk 2077 ile oynamaya hazır halde piyasaya çıkacak. Yani PS5’i satın aldığınız gün, Cyberpunk 2077’yi oynamaya başlayabileceksiniz.

PS5 Cyberpunk 2077 versiyonu daha ileri tarihte yayınlanacak

Yapımcı CD Projekt Red, merakla beklenen oyunun PS4 versiyonunu hazırlarken bunun aynı zamanda PS5 üzerinde de oynanabilmesini mümkün kılacak. Bir diğer deyişle, PS4 için hazırlanan oyun aynı zamanda PlayStation 5 üzerinde de oynanabilecek. Ancak yapımcı ayrıca, gelişmiş grafiklerle, oyunun özel bir PlayStation 5 versiyonunu da hazırlayacak. Bu özel versiyonun ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik ne değil.

XBOX DA UNUTULMAYACAK

Aynı mekanizma Xbox için de geçerli olacak. Oyun piyasaya çıktığında Xbox’ın piyasadaki ve yeni çıkacak sürümlerinde de çalışıyor olacak. Ancak yeni nesil Xbox’ın piyasaya çıkmasından sonra bu cihaza özel yeni nesil grafiklerle özel bir oyun sürümü daha hazırlanacak.

Belki de bu nedenlerden ötürü, yapımcının oyunun çıkış tarihini Eylül ayından 19 Kasım’a çekmiş olabileceği de düşünülüyor. Öyle anlaşılıyor ki oyun piyasaya çıktığında, tüm cihaz sahiplerinin engelsiz olarak ve sürprizleri kaçmadan oyunu oynayabilmesi isteniyor.

The Witcher’ın yapımcısı olan ve GOG store ile ciddi bir oyun yayıncısı haline gelen Polonyalı CD Projekt Red’in merakla beklenen oyununun 2020’nin ve 2021’in en çok satacak oyunları arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

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