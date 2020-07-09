PS5 tüm dünyada aynı anda satışta olacak

Gelen bilgilere göre, Sony tam 30 saniyede bir PlayStation 5 üretmeye başlamış. Sony’nin tesisinde yer alan 30 metrelik montaj hattında 32 adet Mitsubishi robotu yer alıyor. Bu robotlar sayesinde seri üretimde seviye atlayan Sony, tüm dünyaya aynı anda PS5’i sunmak istiyor.

SONY BU KEZ İŞİ ŞANSA BIRAKMAYACAK

PlayStation 4‘ün ilk çıktığında karaborsa olması ve taleplerin hızlı bir şekilde karşılanamamasından dolayı eleştirilen Sony, bu sefer işi şansa bırakmayacak. 30 saniyede PlayStation 5 üretebilen Sony, bu sayede stok sıkıntısının da önüne geçecek. 2020’nin son çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacağını düşündüğümüz PS5, yine satış rakamlarında rekorlar kıracak.

PlayStation 4 ile yakaladığı başarıyı PS5 ile taçlandıracak olan Sony, Türkiye için özel bir fiyatlandırma uygulayabilir.

ÖNGÖRÜLEN PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

2020’nin son çeyreğinde Türkiye’deki yüzde 50 olan ek vergi yüzde 20’ye inecek. Euro da yıl sonuna doğru bu seviyede kalmaya devam ederse, PS5 muhtemelen 6.499 TL veya en iyi ihtimalle 5.499 TL‘den Türkiye’de satışa sunulacak.

Tabii bu diskli sürümü için geçerli olan fiyat. Umarız 5.000 TL bandında PS5’in dijital sürümünü satın alabiliriz.

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