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PSG-Medipol Başakşehir FK maçı için uygunsuz paylaşıma gözaltı

09.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriyeler sonucunda PSG ile Medipol Başakşehir FK arasında oynanan futbol müsabakası esnasında Twitter üzerinden uygunsuz paylaşımlarda bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriyeler sonucunda PSG ile Medipol Başakşehir FK arasında oynanan futbol müsabakası esnasında Twitter üzerinden uygunsuz paylaşımlarda bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 08.12.2020 tarihinde PSG-Medipol Başakşehir FK arasında oynanan futbol müsabakası esnasında meydana gelen ırkçılık söylemi üzerinden sosyal medya platformu Twitter’da ülkemiz nezdinde infial oluşturacak şekilde halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağıladığı değerlendirilen @yapmamelihboran hesabının kullanıcısı M.B. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık talimatı doğrultusunda şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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