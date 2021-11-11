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  4. PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo takım arkadaşlarına saldırıdan gözaltında

PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo takım arkadaşlarına saldırıdan gözaltında

11.11.2021 03:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris St-Germain kadın futbol takımının orta saha oyuncusu Aminata Diallo, 4 Kasım'da takım arkadaşlarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo takım arkadaşlarına saldırıdan gözaltında

Paris St-Germain kadın futbol takımının orta saha oyuncusu Aminata Diallo, 4 Kasım'da takım arkadaşlarına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

26 yaşındaki oyuncu son olarak PSG'nin Kadın Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'e karşı aldığı 4-0'lık galibiyette forma giymişti.

Aynı zamanda milli takım forması da giyen Diallo'nun gözaltına alınmasının ardından kulübün yaptığı açıklamada "gerçeklerin aydınlanması" için polisle birlikte çalışıldığı vurgulandı.

Kulüp "meydana gelen şiddeti" güçlü ifadelerle kınarken, saldırının gerçekleşmesinden bu yana "oyuncuların sağlığı, refahı ve güvenliğini garanti etmek için tüm gerekli önlemlerin alındığı" kaydedildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, saldırıya uğrayanlardan biri Diallo'nun takım arkadaşlarından Kheria Hamroui, iki maskeli kişi tarafından aracından dışarı sürüklenip bacaklarına vuruldu.

Yedi kez Fransa Milli Takımı forması giyen Diallo 2016'da PSG'ye transfer oldu ve 60 kez takımın formasını giydi. Diallo geçen sezon da Atletico Madrid'de kiralık oynuyordu.

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