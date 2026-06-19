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Psikologlar açıkladı: Güvenli ilişki yaşadığınızın 5 kanıtı

Sağlıklı bir ilişkinin hiç tartışmamak ya da sürekli mutlu hissetmek anlamına gelmediğini belirtilirken duygusal açıdan güvenli bağ kuran çiftlerin bazı ortak davranışlar sergilediğini gözlemlendi. Psikologlara göre bu alışkanlıklar, ilişkinin uzun vadede daha sağlam ve tatmin edici olmasına yardımcı oluyor.

Psikologlar açıkladı: Güvenli ilişki yaşadığınızın 5 kanıtı
Nilgün Arabacı

İlişkilerde güven duygusu, yalnızca romantik hislerle değil, günlük hayatta sergilenen davranışlarla da şekilleniyor. Uzmanlar, duygusal olarak güvenli ilişkiler yaşayan çiftlerin sorunlardan kaçmak yerine onlarla sağlıklı şekilde yüzleştiğini, birbirlerine alan tanıdığını ve iletişimde açık olmayı tercih ettiğini belirtiyor.

1. SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMİYORLAR

Psikologlara göre güvenli ilişkilere sahip çiftler de zaman zaman tartışıyor. Ancak önemli olan, anlaşmazlıkları halının altına süpürmek yerine çözüm arayışına girmek. Bu çiftler, kırgınlıklarını dile getirmekten kaçınmıyor, hatalarını kabul ediyor ve karşı tarafın kendini duyulmuş hissetmesine önem veriyor.

2. BİRBİRLERİNE ÖZGÜRLÜK TANIYORLAR

Uzmanlar, sağlıklı ilişkilerde bireyselliğin korunmasının önemli olduğunu vurguluyor. Güvenli bağ kuran çiftler, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten, hobilerine zaman ayırmaktan veya kişisel hedeflerinin peşinden gitmekten suçluluk duymuyor. Bu durumun hem ilişkiyi hem de bireylerin psikolojik iyilik halini güçlendirdiği ifade ediliyor.

Psikologlar açıkladı: Güvenli ilişki yaşadığınızın 5 kanıtı 1

3. VARSAYIMLAR YERİNE AÇIK İLETİŞİMİ TERCİH EDİYORLAR

İlişkilerde yaşanan birçok sorunun yanlış anlamalardan kaynaklandığına dikkat çeken uzmanlar, partnerin ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan iletişim kurmanın önemine işaret ediyor. Güvenli çiftler, şüphe duyduklarında varsayımlar üretmek yerine soru soruyor ve aldıkları yanıtlara güveniyor.

4. MONOTONLUĞU İLİŞKİNİN SONU OLARAK GÖRMÜYORLAR

Her ilişkinin zaman zaman rutinleşebileceğini belirten uzmanlar, güvenli çiftlerin bunu bir tehdit olarak algılamadığını söylüyor. Günlük yaşamın getirdiği sıradanlık ve sakinlik, onlar için ilişkinin zayıfladığı anlamına gelmiyor. Aksine, istikrar ve güven duygusunun doğal bir parçası olarak kabul ediliyor.

Psikologlar açıkladı: Güvenli ilişki yaşadığınızın 5 kanıtı 2

5. SÜREKLİ GÜVENCE ARAMIYORLAR

Psikologlara göre duygusal açıdan güvenli bireyler, partnerlerini sürekli sevgi kanıtı vermeye zorlamıyor. Elbette zaman zaman herkesin şüphe duyabileceğini belirten uzmanlar, sağlıklı ilişkilerde kişilerin sözlerden çok davranışlara odaklandığını ifade ediyor. Partnerin tutarlı davranışları, güven duygusunun temelini oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları Aşk
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