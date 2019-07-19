Psikologlar ’Ruh Sağlığı Yasası’nı istiyor

Ruh sağlığı alanında hizmet veren sektör çalışanları, Ruh Sağlığı Yasası’nın kanunlaşmamasına tepki gösteriyor. Ruh sağlığı alanında çalışanlar, halen bir türlü istenilen içerik ve maddelerle çıkarılamaması üzerine açıklama yaptılar.

Ruh sağlığı alanında hizmet veren ve hizmet alan bireylerin haklarının kesin çizgilerle belirlenmesi ile çalıştaylarla hazırlanan ’Ruh Sağlığı Yasası’nın kanunlaşmaması sektör çalışanlarının tepkisini çekiyor. Ruh sağlığı alanında çalışanlar, halen bir türlü istenilen içerik ve maddelerle çıkarılamaması üzerine açıklama yaptılar. Sektör çalışanları konuyla alakalı şunları söyledi:

Osman Kaya: "Yasa meslek sahipleriyle hazırlanmalı"

Pedagog ve Aile Danışmanı Osman Kaya; "Ruh Sağlığı Yasası’da, ruh sağlığı çalışanları ve meslek örgütleri tarafından hazırlanmalı, meslek mensuplarının sınırları, çalışma alanları ve sorumlulukları belirlenmelidir" dedi.

Sibel Erenel: "Yasa ile hastaların hakları iyi belirlenmeli"

Uzman Lisanslı Evlilik Aile Terapisti ve Eğitmeni Sibel Erenel; "Ruh sağlığı hizmeti almak isteyen kişilerin bunu kimden, nereden ve nasıl alacaklarına dair seçim hakları olmalıdır" şeklinde konuştu.