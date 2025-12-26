KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı hata

Günlük hayatta çoğu insanın farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar, psikologlara göre zamanla ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, iyi niyetle yapılan bu alışkanlıkların uzun vadede stres, duygusal yorgunluk ve içsel huzursuzluğa yol açabildiğine dikkat çekti. Peki psikologlara göre pek çok kişinin fark etmeden düştüğü bu ortak hata ne?

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı hata
Sedef Karatay

Günlük hayatta yaptığımız bazı davranışlar o kadar alışkanlık haline gelmiş durumda ki, bunların psikolojik etkilerini çoğu zaman fark etmiyoruz. Psikologlara göre ise insanların büyük bir kısmı, iyi niyetle yaptığı bu davranışın aslında kendi ruh haline zarar verdiğinin farkında değil.

Uzmanlar, özellikle modern yaşamın getirdiği hız ve beklentilerin bu hatayı daha da yaygınlaştırdığını söylüyor.

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı hata 1

DUYGULARI SÜREKLİ BASTIRMAK

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı en büyük hatalardan biri, olumsuz duygularını görmezden gelmek ya da bastırmak.

Üzgün, kızgın ya da kırgın hissedildiğinde "abartıyorum", "böyle hissetmemeliyim" gibi düşüncelerle duyguların üzerinin örtülmesi, kısa vadede işe yarıyor gibi görünse de uzun vadede farklı sorunlara yol açabilir.

Uzmanlara göre bastırılan duygular yok olmuyor; aksine stres, kaygı ve ani öfke patlamaları şeklinde geri dönebiliyor.

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı hata 2

HEP GÜÇLÜ GÖRÜNMEYE ÇALIŞMAK

Psikologlar, çoğu insanın 'güçlü görünme' isteğiyle yardım istemekten kaçındığını belirtti. Oysa her şeyi tek başına çözmeye çalışmak, kişinin duygusal yükünü artırır ve yalnızlık hissini derinleştirir.

Uzmanlara göre zaman zaman zorlandığını kabul etmek ve destek istemek, zayıflık değil; aksine sağlıklı bir farkındalık göstergesi.

KENDİNİ SÜREKLİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAK

Bir diğer yaygın hata ise farkında olmadan yapılan kıyaslama. Sosyal medya ve çevresel beklentiler, kişilerin kendi hayatını başkalarınınkiyle karşılaştırmasına neden oluyor.

Psikologlar, bu durumun kişinin kendi değerini sorgulamasına ve yetersizlik hissine yol açabildiğini vurguladı.

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı hata 3

UZMANLAR UYARIYOR

Bu davranışların her insanda görülmesi mümkün. Ancak önemli olan, bu alışkanlıkların farkına varmak ve gerektiğinde küçük değişiklikler yapabilmek.

Duyguları tanımak, kendine karşı daha anlayışlı olmak ve destek almaktan çekinmemek, ruh sağlığını korumada önemli adımlar arasında gösteriliyor.

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı hata 4

Not: Bu durumlar herkes için geçerli olmayabilir ve tek başına bir tanı anlamı taşımaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni yılda aşkı bulacak burçlar!Yeni yılda aşkı bulacak burçlar!
Hobi diye başladı dünya sahnesinde zirveye çıktı! Hobi diye başladı dünya sahnesinde zirveye çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Psikoloji ruh sağlığı karakter testi karakter analizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.