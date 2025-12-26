Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı hata

Günlük hayatta yaptığımız bazı davranışlar o kadar alışkanlık haline gelmiş durumda ki, bunların psikolojik etkilerini çoğu zaman fark etmiyoruz. Psikologlara göre ise insanların büyük bir kısmı, iyi niyetle yaptığı bu davranışın aslında kendi ruh haline zarar verdiğinin farkında değil.

Uzmanlar, özellikle modern yaşamın getirdiği hız ve beklentilerin bu hatayı daha da yaygınlaştırdığını söylüyor.

DUYGULARI SÜREKLİ BASTIRMAK

Psikologlara göre çoğu insanın farkında olmadan yaptığı en büyük hatalardan biri, olumsuz duygularını görmezden gelmek ya da bastırmak.

Üzgün, kızgın ya da kırgın hissedildiğinde "abartıyorum", "böyle hissetmemeliyim" gibi düşüncelerle duyguların üzerinin örtülmesi, kısa vadede işe yarıyor gibi görünse de uzun vadede farklı sorunlara yol açabilir.

Uzmanlara göre bastırılan duygular yok olmuyor; aksine stres, kaygı ve ani öfke patlamaları şeklinde geri dönebiliyor.

HEP GÜÇLÜ GÖRÜNMEYE ÇALIŞMAK

Psikologlar, çoğu insanın 'güçlü görünme' isteğiyle yardım istemekten kaçındığını belirtti. Oysa her şeyi tek başına çözmeye çalışmak, kişinin duygusal yükünü artırır ve yalnızlık hissini derinleştirir.

Uzmanlara göre zaman zaman zorlandığını kabul etmek ve destek istemek, zayıflık değil; aksine sağlıklı bir farkındalık göstergesi.

KENDİNİ SÜREKLİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAK

Bir diğer yaygın hata ise farkında olmadan yapılan kıyaslama. Sosyal medya ve çevresel beklentiler, kişilerin kendi hayatını başkalarınınkiyle karşılaştırmasına neden oluyor.

Psikologlar, bu durumun kişinin kendi değerini sorgulamasına ve yetersizlik hissine yol açabildiğini vurguladı.

UZMANLAR UYARIYOR

Bu davranışların her insanda görülmesi mümkün. Ancak önemli olan, bu alışkanlıkların farkına varmak ve gerektiğinde küçük değişiklikler yapabilmek.

Duyguları tanımak, kendine karşı daha anlayışlı olmak ve destek almaktan çekinmemek, ruh sağlığını korumada önemli adımlar arasında gösteriliyor.

Not: Bu durumlar herkes için geçerli olmayabilir ve tek başına bir tanı anlamı taşımaz.