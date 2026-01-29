Psikologlara göre özgüveni düşük insanlar en çok bu rengi giyiyor

Çeşitli üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucunda, kıyafetlerde renk kullanımının özgüven ile ilişkili olduğunu ortaya çıktı. Viyana Üniversitesi Psikoloji bölümünde yapılan çalışma sonrası özgüveni düşük olan bireylerin tercih ettiği renkler açıklandı.

GRİ: GERİ PLANDA KALMA VE GÖRÜNMEZ OLMA İSTEĞİ

Psikologlara göre gri, düşük özgüvenle en sık ilişkilendirilen renklerden biri. Duygusal açıdan nötr bir alan sunan bu ton, dikkat çekmek istemeyen bireyler için güvenli bir zemin oluşturuyor. Kendini ifade etmekte zorlanan ya da yargılanmaktan kaçınan kişilerde griye yönelme daha belirgin hale geliyor.

SİYAH: KENDİNİ KORUMA VE SINIRLARINI BELİRLEME

Siyah renk halk arasında otorite ile ilişkilendirilse de psikolojik açıdan durum biraz farklı. Uzmanlara göre siyahın yoğun biçimde tercih edilmesi, eleştiriye karşı hassasiyet ve duygusal mesafe ihtiyacıyla bağlantılı olabiliyor. Bu durum, kişinin güçlü görünme çabasıyla içsel güvensizlik arasında bir denge kurmaya çalıştığını düşündürüyor.

KOYU MAVİ: KONTROL ARAYIŞI

Genel olarak sakinliği temsil etse de koyu mavi, psikologlara göre hata yapma korkusu yaşayan ve kendinden emin hissetmeyen bireyler tarafından daha sık kullanılıyor. Dışarıdan dengeli bir izlenim sunsa da, bu tercih içsel bir güvensizliği dengeleme çabası olarak yorumlanabiliyor.

KAHVERENGİ: İSTİKRAR ARAYIŞI

Kahverengi, psikoloji literatüründe güvenli alan ve istikrar arayışıyla ilişkilendiriliyor. Özgüveni düşük bireylerde bu renk, tanıdık ve değişmeyen bir düzen hissi yaratması nedeniyle öne çıkıyor.Değişim karşısında tedirginlik yaşayanlar genelde dolaplarında kahverengi tercih ediyor.