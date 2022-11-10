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PTT çalışma saatleri nedir? PTT saat kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor, hafta sonu açık mı?

10.11.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en köklü posta şirketlerinden birisidir. PTT her gün çok sayıda insana hizmet verir. PTT ile kargo işlemleri başta olmak üzere mektup, telgraf gibi posta işlemlerinden lojistik, bankacılık gibi işlemlere kadar birçok işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Hizmet yelpazesi geniş olan PTT çalışma saatleri nedir, hangi günler çalışıyor?

PTT çalışma saatleri nedir? PTT saat kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor, hafta sonu açık mı?

Ülkemiz genelinde binlerce şubesi bulunan PTT, Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlıdır. PTTKargo, lojistik, bankacılık gibi hizmetlerin yanı sıra E-PttAvm, PttTrade, PttCell, HGS yükleme, PttSigorta, PttMatik gibi hizmetler de sunar. Türkiye genelinde PTT şubelerinin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla aynıdır. Ancak bazı şubelerin kapanış saati şehirden şehre göre farklılık gösterebilir.

PTT kaçta açılıyor?

PTT ile ilgili işlemlerinizi ister şubeye giderek PTT çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebilir isterseniz de online bir şekilde yapabilmeniz mümkündür. Online işlemler gönderi takibi, posta çeki hesap bildirimi ve e-PttAvm işlemlerini kapsar. PTT şubeleri çoğunlukla belirli günlerde ve belirlenmiş olan PTT mesai saatleri içerisinde hizmet verir. Genel olarak PTT açılış saati sabah saat 08.30’dur. Türkiye’nin genelinde mesai saatleriyle PTT mesai saatleri benzerdir.

PTT kaçta kapanıyor?

PTT mesai saatleri bazı şehirlerdeki şubelerde farklılık yaşanabilir. Çoğunlukla PTT kapanış saati akşam saat 17.30’dur. Bazı bölgelerde ise mesai bitimi akşam saat 17.00’dır. PTT ile ilgili işlemlerinizi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca gideceğiniz şubenin online sitesini ziyaret ederek, kapanış saatlerini teyit edebilirsiniz. Genel olarak postane çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Pazartesi: Sabah 08.30 ile akşam 17.30 arası
  • Salı: Sabah 08.30 ile akşam 17.30 arası
  • Çarşamba: Sabah 08.30 ile akşam 17.30 arası
  • Perşembe: Sabah 08.30 ile akşam 17.30 arası
  • Cuma: Sabah 08.30 ile akşam 17.30 arası

PTT şubelerindeki çalışanlar için öğle molası vardır. Saat 12.30 ile 13.30 arası tüm şubeler kapalıdır.

PTT hafta sonu açık mı?

PTT şubelerinin büyük bir kısmı hafta sonu kapalıdır, PTT hafta sonu çalışma saatleri içerisinde hizmet vermez. PTT şubelerine gideceğiniz zaman öncesinden şube ile iletişime geçerek açık olup olmadığını öğrenebilirsiniz. PTT merkez şubeleri harici diğer tüm şubeler cumartesi günleri açık değildir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır. Ayrıca dinî ve resmî bayramlarda da hiçbir PTT şubesi açık değildir.

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