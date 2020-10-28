PTT cumartesi günü açık mı? İşte PTT çalışma saatleri 2020

Ptt çalışma saati hafta içi sabah 08:30 -17:30 arasındadır. Cumartesi ve pazar günleri mesai yapmayan PTT şubeleri, bu hizmeti Ptt müşteri hizmetleri aracılığı ile sağlar. Tüm vatandaşlar hafta sonu PTT ile yaptığı işlemlerini müşteri hizmetleri üzerinden takip edebilir, gönderi sorgulayabilir, gönderi durumu hakkında bilgi alabilir ve daha fazlası için müşteri temsilcileri ile görüşerek konu hakkında tüm merak ettiklerini öğrenebilir. PTT Müşteri Hizmetleri İletişim Vatandaşlar PTT şubelerinin hafta sonu hizmet vermemesi sebebiyle işlemlerine müşteri temsilcileri ile devam etmek isteyebilir. Bu durumda kişiler PTT müşteri hizmetlerini arayarak dilediği işlem hakkında anında bilgi sahibi olabilir. PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hat üzerinden ulaşan vatandaşlar hızlı ve güvenli erişim gerçekleştirebilir. Eğer işlemlerinizi müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirmek istemez iseniz, bu durumda mesai saatleri içerisinde tüm PTT şubelerinden veya müdürlüklerinden de işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ptt cumartesi acikmi diye merak edenlerin bilmesi gereken önemli husus PTT şubelerinin sadece hafta içi mesai saatlerinde çalışıyor olduğudur. Aynı şekilde “Ptt hangi günler açık?” sorusuna cevap arayanların bilmesi gereken bir diğer önemli husus da PTT şubelerinin özel günlerde ve resmi tatillerde mesai yapmıyor olmasıdır. Bu yüzden siz de işlemlerinizi PTT şubelerinden hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilir ve resmi tatillerde kapalı olduğunu göz önünde bulundurarak acil ihtiyaçlarınızı tatil öncesinde müşteri hizmetleri üzerinden ya da şubelerden gerçekleştirebilirsiniz. PTT Hizmetleri Nelerdir? Birçok işlem için ülkenin hemen her yerinde vatandaşların ilk tercihi olan PTT şubeleri, güvenirliği ve hızlı işlem önceliği sayesinde ihtiyaçlara ideal çözümler sunar. PTT şubelerinden yapılacak işlemleri şu ve alınabilecek hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

Şehirler arası veya yurt dışı mektup gönderimi,

Telgraf gönderimleri,

Tebligat,

Birleşik posta gönderimi,

Kayıtlı elektronik posta gönderimi,

Pul ve filateli işlemleri,

Kargo gönderimi,

Para transferi işlemleri gibi daha birçok işlemi geniş hizmet yelpazesi üzerinden güvenle sağlayabilirsiniz.

Alo PTT Hizmeti Nedir? Hızlı ve etkili bir işlem yeteneği kazanmak istiyorsanız sizde PTT hizmetlerini Alo PTT üzerinden gerçekleştirebilir veya sorgulayabilirsiniz. Alo PTT web sitesi üzerinden de kolay bir erişim sağlayarak telefonda bekleme süresini yaşamanıza gerek kalmayabilir. Ayrıca PTT hizmetleri konuşma ve işitme engelli bireyler için ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır. Engelli Dostu Numaralar hizmeti ile 0312 309 59 13 numaralı hat üzerinden SMS gönderilebilir ve böylece engelli vatandaşlar da dilediği işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilir. Yine PTT üzerinden işlem gerçekleştirecek kişiler CİMER vasıtasıyla iletişim merkezinden yararlanabilir. Şikayet ve önerileri mail yoluyla veya müşteri hizmetleri ile sağlayan PTT kuruluşu her zaman müşteri odaklı çalışarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutar. PTT Kargo Hizmetleri En sık kullanılan PTT hizmetlerinden biri olan kargo gönderimlerinde birçok kişi hızlı ve güvenli bir taşımacılık gerçekleştirdiği için PTT kurumunu tercih eder. Birçok marka veya firma internet üzerinden yapılan alışverişlerde yine PTT kurumunun kargo taşımacılık hizmetinden yararlanır. Siz de PTT kargo hizmetlerinden yararlanarak yurt içi veya yurt dışı kargolarınızı düşük maliyet ile hızlı bir şekilde sahibine ulaştırabilirsiniz. Tüm ülkede bulunan PTT şubeleri üzerinden veya kargomat üzerinden paketlerinizi güvenilir ellere teslim edebilirsiniz. Yeni nesil taşımacılık sistemlerinden biri olan Kargomat kullanımı büyük şehirlerde ve daha birçok alanda hızlı bir deneyim sunar. Kargomatlar PTT şubelerinin girişinde bulunur ve 7 gün 24 saat boyunca kargolarınızı teslim alabilir. Kullanımı son derece kolay olan kargomat ile siz de teslimatlarınızı hızlı ve gününde gerçekleştirebilirsiniz.