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PTT Kargo çalışma saatleri ve dağıtım saatleri nedir? PTT Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri nedir, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

10.11.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT, genel müdürlük olarak hizmet veren bir posta şirketidir. Türkiye'nin en köklü dağıtım ve kargo şirketi olarak bilinen PTT'nin hizmete sunduğu PTT kargoyla yurt içi ve yurt dışı kargolarınızı dağıtıma yollayabilirsiniz. Türkiye'nin en yoğun çalışan kurumlarından biri PTT Kargo olarak belirtilebilir. Peki, PTT kargo hangi saatler arasında hizmet veriyor, dağıtım saatleri kaç?

PTT Kargo çalışma saatleri ve dağıtım saatleri nedir? PTT Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri nedir, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Türkiye'nin en yoğun çalışan kurumlarından birisi olan PTT Kargo, kargo dağıtımı yaptığı için kişiler tarafından sıkça takip edilen bir kurumdur. Dolayısıyla PTT kargo hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri sıkça araştırılır. Pazar günleri çalışmayan PTT kargonun, cumartesi günleri dağıtım hizmeti vermediğini söyleyebiliriz. Pazar hariç her gün açık olan PTT kargo şubeleri, cumartesi günleri dağıtım hizmeti sunmaz. Ancak cumartesi günleri PTT kargo şubeleri açık olduğu için ziyaret edilebilir.

PTT Kargo çalışma saatleri ve günleri nasıl?

Birçok farklı firma ile çalışan PTT Kargo'nun çalışma saatleri en sık araştırılan konulardan birisidir. Ayrıca PTT Kargo, devlet kurumlarına yönelik belgelerin teslimini de sağlar. Dolayısıyla PTT Kargo'nun hangi saatlerde çalıştığı kadar hangi günlerde açık olduğu da merak edilen hususlardandır.

PTT kargo çalışma saatlerinin, firmanın kargo dağıtım saatleri ile aynı olacak biçimde belirlendiği söylenebilir. Bu bağlamda PTT Kargo dağıtım günleri, pazar hariç her gün olarak belirlenmiştir. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde çalışma saatleri içinde PTT Kargo şubelerine uğranabilir.

PTT Kargo dağıtım günleri nelerdir?

Pazar hariç her gün uğranabilen PTT kargo şubeleri mesai saatleri boyunca ziyaret edilebilir. Ancak PTT Kargodan teslimat bekleyen kişilerin genellikle dağıtım günlerini karıştırdıkları söylenebilir. PTT kargo şubeleri cumartesi günleri açık olsa da dağıtım işlemi gerçekleştirilmez. Cumartesi günlerinde kargosu PTT şubesine ulaşan bireyler yalnızca şubeye giderek paketlerini teslim alabilir. Yani PTT kargo cumartesi dağıtım saati mevcut değildir. Bu bağlamda PTT kargo dağıtım günlerinin sadece hafta içi günleri olduğu hatırlatılmalıdır.

PTT Kargo dağıtım saatleri nasıldır?

Dağıtım ve şube içi çalışma saatleri aynı olan PTT Kargo pazar hariç her gün hizmet verir. Bu bağlamda öğle arasında mola veren şubeler için PTT Kargo hafta içi çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

  • PTT kargo açılış saati kurum tarafından 08.30 olarak belirlenmiştir.
  • Sıkça araştırılan "PTT kargo öğle arası kaçta?" sorusunun cevabı 12.30 ile 13.30 arası olarak yanıtlanabilir. Bu saatler arasında hizmet vermez.
  • 13.30'da mesaiye başlayan PTT şubeleri saat 16.30'da kapanmaktadır.

Bazı PTT kargo şubeleri, öğle arası molası vermez. Söz edilen bu PTT şubelerinin mesai saatleri, öğle molası verenler ile değişiklik gösterir. Öğle arası vermeyen PTT kargo şubeleri mesaiye 08.30 itibariyle başlar. Bu şubeler için geçerli olan PTT kargo kapanış saati ise 17.00 olarak belirtilebilir. Ayrıca PTT kargo hafta sonu çalışma saatleri yani cumartesi günü mesai saatleri de hafta içi ile aynıdır.

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