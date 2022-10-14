PTT personel alımı başvuru şartları ve aşamaları nelerdir? 2022 PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

PTT alımları vatandaşlar tarafından fazla rağbet görmektedir. İşe alımlar yapıldığında başvurular yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Kamuda çalışmak isteyen bireyler PTT alımlarına oldukça ilgi göstermekteler. Başvuru yapacak adaylar için başvurularla ilgili şartlar ve yapılması gerekenler merak konusu olmaktadır. Belirli tarihler aralığında PTT personel alımlarını gerçekleştirmektedir. 2022 yılı itibarıyla yurt genelinde PTT personel alımları gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu işe alım sayıları sebebiyle de vatandaşlar için PTT personel alımları daha cazip hale geldi.

PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Vatandaşlar, PTT işe alımlarına yoğun bir şekilde ilgi göstermektedirler. Personel alımı duyurusu ve kamu kuruluşlarında çalışmanın önemi sebebi ile PTT işe alımlarını ilgi büyük olmaktadır. PTT resmi sitesinde henüz güncel bir şekilde personel alım şartları açıklanmasa da genel olarak belirlenen bir prosedür uygulanmaktadır. Bu genel şartları şöyle özetleyebiliriz:

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurt dışındaki iş yerlerinde istihdam edilecekler hariç olarak Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak şartları aranmaktadır.

PTT personel alımı tarihleri nelerdir?

Öncelikle bu konuyla ilgili merak edilen soruların başında "Bu sene PTT personel alımı olacak mı?" yer alıyor. PTT, personel alımı ile ilgili bilgilendirmeleri kendi sitesi üzerinden yapmaktadır. İşe alımlarını duyuran PTT alımların ne zaman ve ne şartlarda yapılacağı bilgisini de paylaşmaktadır. 2022 yılı için sadece yaklaşık alım sayısını belirten kurum henüz işe alım tarihini netleştirmemiştir. PTT’nin sitesinde net tarih ve şartlar belirtilecektir. Personel alımlarını takip eden bireyler kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruları takip ederek 2022 yılı için işe alım süreçlerini takip edebilirler.

PTT personel alımı ne zaman gerçekleşir?

PTT işe alım başvuruları birçok vatandaş tarafından beklenmektedir. Vatandaşlar PTT resmi internet sitesi üzerinden başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını takip edebilirler. Sene başında yaklaşık alınacak personel sayısı açıklanmıştır. Sene içerisinde yüklü bir işe alım gerçekleştireceğini belirten kurum, henüz bu dönemdeki işe alım tarihini net bir şekilde açıklamamıştır. Başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar, kurumun resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruları sıkı bir şekilde takip etmelidir.

PTT yazılı sınavda hangi sorular soruluyor?

PTT başvuruları açıklandığı zaman bireylerin yapması gereken ilk şey PTT resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunmak olmalıdır. Sınava katılacak adayların belirli bir miktar parayı söylenen bankalara yatırmaları gerekir. Adaylar aldıkları puana göre değerlendirmeye alınırlar. PTT yazılı sınavında sorulan soruların konularını şöyle sıralayabiliriz:

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Türkiye Coğrafyası

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik konular

Ölçme Becerisi

Bu konular PTT Genel Müdürlüğü’nün sınav kılavuzunda yayımladığı konu başlıkları ile ilgili detaylardır.

PTT iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar mülakat, yazılı ve sözlü sınavlara tabii tutulurlar. PTT sınavına hazırlık yapmak isteyen bireyler de kurumun resmi internet sitesinde yer verilen yazılı sınav konularına çalışabilirler. Daha önce çıkan sınav soruları ya da benzerleri ile ilgili çeşitli pratik yapan bireyler, daha hazırlıklı bir şekilde sınava girerler. Personel işe alımı açık olan kadrolara göre farklı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlara göre değişkenlik gösterir.



