HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur?

PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur?

20.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı başvurusu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları merak eden ve burada çalışmak isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur? Ayrıntılar haberimizde...

PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur?

PTT personel alımı başvurusu ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı da merak edilen bir başka konu oldu. Peki PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvurulur? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT personel alımı konusunda henüz kurumdan yeni bir açıklamada bulunulmadı.

PTT personel alımına dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

PTT personel alımı başvurularının nasıl, nereden yapılacağı merak ediliyor.

PTT'de vatandaşlar istenen şartları taşıdıkları takdirde kurumların uygulayacağı sınav ya da mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınıyor.

Öte yandan her sene PTT internet adresinden veya konuya ilişkin farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış

olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş

olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir il seferber oldu, her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktıBir il seferber oldu, her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli olduTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
postane ptt personel alım ilanı ptt personel alımı başvuru ptt personel alımı başvuru şartları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı!

İYİ Parti’nin anketinde dikkat çeken Akşener detayı!

Putin'in yürüyüşü olay oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Putin'in yürüyüşü olay oldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.