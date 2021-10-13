PTT tebligat ücretlerine büyük zam mı geldi? İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken paylaşım

PTT tebligatlarına, 11 Ekim'den itibaren fiyatlara büyük zamlar geldiği iddiaları sosyal medyada gündem yarattı. Ekşi Sözlük'de "11 Ekim 2021 büyük PTT kargo zammı" başlığına çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar zam oranlarının yüzde 400'e kadar çıktığını savundu.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: YÜZDE 37 ARTTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletveki Lütfü Türkkan da konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"PTT posta ücretlerine zam yaptı. Tebligat ücreti %37 oranında artarak 19 liradan 26 liraya çıkmış." ifadelerini kullanan Türkkan, ensflasyon oranının ise yüzde 13 olarak açıklanmasına ise tepki gösterdi.

Türkkan'ın paylaşımı şöyle;

"PTT posta ücretlerine zam yaptı. Tebligat ücreti %37 oranında artarak 19 liradan 26 liraya çıkmış. Ama sorarsan enflasyon oranı %13. Bırakın milletle alay etmeyi."



