HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PTT tebligat ücretlerine büyük zam mı geldi? İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken paylaşım

PTT tebligat ücretlerine büyük zam mı geldi? İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken paylaşım

13.10.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT tebligat ücretlerinde yaşanan fiyat artışı olay oldu. İYİ Partili Lütfü Türkkan "Tebligat ücreti %37 oranında artarak 19 liradan 26 liraya çıkmış." ifadelerini kullanırken, sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise PTT ücret tarifelerine yapılan zammın yüzde 300 ile yüzde 400 arasında olduğunu iddia etti.

PTT tebligat ücretlerine büyük zam mı geldi? İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken paylaşım

PTT tebligatlarına, 11 Ekim'den itibaren fiyatlara büyük zamlar geldiği iddiaları sosyal medyada gündem yarattı. Ekşi Sözlük'de "11 Ekim 2021 büyük PTT kargo zammı" başlığına çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar zam oranlarının yüzde 400'e kadar çıktığını savundu.

3

2

1

aaaaaaa

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: YÜZDE 37 ARTTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletveki Lütfü Türkkan da konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"PTT posta ücretlerine zam yaptı. Tebligat ücreti %37 oranında artarak 19 liradan 26 liraya çıkmış." ifadelerini kullanan Türkkan, ensflasyon oranının ise yüzde 13 olarak açıklanmasına ise tepki gösterdi.

Türkkan'ın paylaşımı şöyle;

"PTT posta ücretlerine zam yaptı. Tebligat ücreti %37 oranında artarak 19 liradan 26 liraya çıkmış. Ama sorarsan enflasyon oranı %13. Bırakın milletle alay etmeyi."

turkkan


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldıABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı! "Saldırıları kınıyoruz"

ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı! "Saldırıları kınıyoruz"

ABD'de uzmanlardan 60 yaş ve üzeri için aspirin uyarısı

ABD'de uzmanlardan 60 yaş ve üzeri için aspirin uyarısı

'Emniyet müdür yardımcısı, polisi darbetti' iddiasına soruşturma

'Emniyet müdür yardımcısı, polisi darbetti' iddiasına soruşturma

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.