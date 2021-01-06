Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu

Her dönem farklı farklı oyunlar meşhur oluyor. Meşhur olunca da geniş kitleler tarafından çılgınlar gibi oynanıyor. PubG de son zamanların popüler oyunlarından biri haline geldi. Çevremizde gördüğümüz herkesin bu oyunu oynadığına şahit oluyoruz. Hal böyle olunca PubG oyununu merak edenler de artıyor. "PubG Mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonuna PubG indirme yolu nedir?" gibi sorulara kafa yoruyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz.
PubG Nedir?
PubG son yıllarda oyun dünyasına damgasını vuran popüler oyunlardan biri. Tüm dünyada ve Türkiye'de macera ve aksiyon sevenlerin elinden düşürmediği bu oyunun konusu da biraz sıra dışı. Oyun, bir uçakta toplanan oyuncularla birlikte başlar. Oyuncular belirledikleri bir noktaya paraşüt açarak uçaktan atlar. Atladıkları adanın imkanları ile hayatta kalmaya ve adanın içindeki diğer oyuncuları bulup yok etmeye çalışırlar. Aksi halde kendileri diğerleri tarafından yok edilirler.
Oyunda dikkat edilmesi gereken oyun çizgisi, sağlık puanı gibi bazı unsurlar vardır. PubG tek kişi oynanabildiği gibi birden fazla kişiyle de oynanabilir. Bu multiplayer özelliği sayesinde arkadaş gruplarının gözde oyunlarından biridir. Şimdi ise son yıllarda kadın erkek, genç yaşlı demeden herkesin severek oynadığı bu oyunun nasıl indirildiğini öğrenelim.
PubG Mobile Nasıl İndirilir?
PubG oyununu cep telefonunuza veya tabletinize nasıl indirebileceğinizi detaylı olarak açıkladık. PubG Mobile nasıl yükleniyor öğrenmek için detayları inceleyebilirsiniz.
Android Telefon İçin PubG Nasıl İndirilir?
- Telefonunuzun veya tabletinizin Google Play Store uygulamasıyla indirme yapabilirsiniz.
- Play Store'dan PubG Mobile'ı indirmek için TIKLAYINIZ!
- Bu sayfa sizi oyunla ilgili detayların yer aldığı ekrana yönlendirecek.
- İndir butonuna basarak cihazınıza oyunu indirin.
- Android cihazlarda PubG Mobile uygulamasının boyutu yaklaşık 674 MB'dir.
iOS Telefon İçin PubG Nasıl İndirilir?
- iOS cihazınızdan "App Store" yardımıyla indirme işlemini yapabilirsiniz.
- App Store aracılığıyla PubG Mobile'ı indirmek için TIKLAYINIZ!
- İndir butonuna basarak cihazınıza oyunu indirin.
- iOS cihazlarda PubG uygulamasının boyutu yaklaşık 892 MB'dir.
PubG Mobile Bilgisayara Nasıl İndirilir?
Oyun şirketlerinin kendi emülatörünü yayınlamasıyla birçok telefon oyunu bilgisayarda da oynanabilir hale geldi. Bunlardan biri de PubG oyununu yöneten Tencent oldu. Dolayısıyla "Pubg Mobile nasıl indirilir, bilgisayara nasıl kurulur?" gibi soruların cevabı bulunmuş oldu. Bilgisayara oyunu indirmek çok kolay. Tencent Gaming Buddy'nin yer aldığı resmi sayfaya gitmeniz gerekir. Bu sitede bulunan International sürümü indirerek kurulum aşamasına geçebilirsiniz.
PubG Mobile Bilgisayara Nasıl Kurulur?
- Önce Tencent Emülatör programını kuracağınız yeri seçin.
- Sonra indirdiğiniz dosyaya tıklayarak kuruluma geçin.
- Yönlendirmelerde "ileri" butonuna tıklayarak kurulumun sonuna kadar ilerleyin.
- Kurulum bittikten sonra mobil uygulama değil, emülatör kurulmuş olur.
- Bu aşamaların ardından emülatör simgesine tıkladığınızda bir pencere açılır ve otomatik olarak yüklenmeye başlar.
- Kurulum tamamlandığında mobil uygulama ve bilgisayar sürümü arasında bir fark olmaz. O nedenle oyunu açtığınızda ayarlar bölümünden istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.
- Dil, çözünürlük ayarları, ekran kartı ve işlemci ayarları da emülatör üzerinden yapılabilmektedir.
PubG Mobile Lite Nasıl İndirilir?
PubG Mobile Lite düşük sistemli cihazlar için geliştirilen bir versiyon. Oyunun bu versiyonu yaklaşık bir yıl önce oyunseverler ile buluştu. "Lite versiyonuyla Pubg Mobile nasıl yükleniyor?" sorusunun cevabı ise çok kolay. İndirme işlemi için aşağıda adım adım sıraladığımız aşamaları uygulayabilirsiniz.
Bilgisayar İçin:
- Eğer bir PubG hesabınız yoksa hesap açmanız gerekiyor. Bunu PubG'nin web sitesi üzerinden yapabilirsiniz.
- PubG'nin Lite sürümünü indirmek için dirmek için TIKLAYINIZ!
- İndirme bittikten sonra karşınıza çıkan yönlendirmeyle kurulumu başlatın.
- Artık oyuna giriş yapmak için hazırsınız.
- Oyuna girin ve giriş ekranından kullanıcı bilgilerinizle hesabınıza erişin.
Telefon İçin:
- PubG Mobile Lite versiyonunun keyfini telefonlarda yaşamak için yapmanız gerekenler çok kolay.
- Yalnızca linke tıklayarak indirmeniz gerekiyor. Android cihazınıza PubG Mobile Lite indirmek için TIKLAYINIZ.
- İndirme işlemini tamamladıktan sonra PubG Mobile Lite'ı telefonunuzda kullanabilir ve oyunu büyük bir keyifle oynayabilirsiniz.
- PubG Mobile Lite versiyonunun iOS cihazlara uygun olan sürümü henüz olmadığı için iOS cihaza sahip olanlar sadece PubG Mobile sürümünü kullanabilir. Bu sürümü nasıl indireceğinizi yukarıda anlattık.
PubG Mobile Çin Sürümü Nasıl İndirilir?
PubG oyununu oynayan pek çok insan oyunun Çin versiyonunu indirmek istiyor. Bunun nedeni bu versiyonda birçok özel modun yer almasıdır. Ayrıca bazı PubG güncellemeleri Çin sürümüne diğer sürümlerden hızlı gelebilir. Ejderha gibi modlar, Scorpion gibi nadir bulunan silahlar bu versiyonda yer alır. Bu özellikler de oyunculara konfor sunar. Çin sürümünü indirmek için iOS ve Androidler için farklı işlemler yapılmaktadır.
Android İçin Çin Sürümü Nasıl İndirilir?
- Android cihazınıza VPN yardımıyla Çin bölgesini ayarlamanız gerekir.
- Bu işlemlerden sonra Çin Sürümünü indirmek için TIKLAYIN.
- İlk açtığınızda yine giriş yapmanız gerekecektir. Bunun için Wechat giriş seçeneğini kullanabilirsiniz.
iOS İçin Çin Sürümü Nasıl İndirilir?
- App Store'dan Çin sürümünü indirmek için Çin Apple hesabına ihtiyacınız var. Telefonunuzun Apple hesap alma seçeneklerinden Çin hesabı alabilirsiniz.
- Hesabınızı aldıktan sonra App Store'da oturum açın. Sonra "移动pubg" linkine tıklayabilirsiniz. Bu sayfa sizi Apple Store'daki PubG Mobile'ın Çin versiyonuna yönlendirir.
- İndir butonuyla uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz.
PubG Mobile Eski Sürüm Nasıl İndirilir?
Bazen güncellemelerden kaynaklı sorunlar yüzünden eski sürüme geri dönmeniz gerekebilir. "Pubg mobile nasıl indirilir 2020 yılında eski versiyonu nasıl kurulur?" gibi soruların cevabı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
- Öncelikle cihazınızda var olan sürümü kaldırın.
- Telefonunuzun kendi sürümüne bakarak onunla uyumlu PubG sürüm dosyasını bulun. Bunu uyumlu sürüm dosyasını aratarak bulabilirsiniz.
- Dosyayı indirdikten sonra yönlendirmeleri tamamlayarak eski sürümü kurun.
- Artık PubG eski sürümü kullanabilirsiniz.
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