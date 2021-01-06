Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu

Her dönem farklı farklı oyunlar meşhur oluyor. Meşhur olunca da geniş kitleler tarafından çılgınlar gibi oynanıyor. PubG de son zamanların popüler oyunlarından biri haline geldi. Çevremizde gördüğümüz herkesin bu oyunu oynadığına şahit oluyoruz. Hal böyle olunca PubG oyununu merak edenler de artıyor. "PubG Mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonuna PubG indirme yolu nedir?" gibi sorulara kafa yoruyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz.

PubG Nedir?

PubG son yıllarda oyun dünyasına damgasını vuran popüler oyunlardan biri. Tüm dünyada ve Türkiye'de macera ve aksiyon sevenlerin elinden düşürmediği bu oyunun konusu da biraz sıra dışı. Oyun, bir uçakta toplanan oyuncularla birlikte başlar. Oyuncular belirledikleri bir noktaya paraşüt açarak uçaktan atlar. Atladıkları adanın imkanları ile hayatta kalmaya ve adanın içindeki diğer oyuncuları bulup yok etmeye çalışırlar. Aksi halde kendileri diğerleri tarafından yok edilirler.

Oyunda dikkat edilmesi gereken oyun çizgisi, sağlık puanı gibi bazı unsurlar vardır. PubG tek kişi oynanabildiği gibi birden fazla kişiyle de oynanabilir. Bu multiplayer özelliği sayesinde arkadaş gruplarının gözde oyunlarından biridir. Şimdi ise son yıllarda kadın erkek, genç yaşlı demeden herkesin severek oynadığı bu oyunun nasıl indirildiğini öğrenelim.