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Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

20.04.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pürüzsüz cilt görünümü kusursuz ve doğal makyajın olmazsa olmazı. Yağlanma ve parlama gibi problemler ise bu görünümün önündeki en sık karşılaşılan engeller arasında yer alıyor. Siz de pürüzsüz cilt görünümüne kavuşmak, makyajınızın kusursuz olmasını istiyorsanız pudralardan yardım alabilirsiniz. Mermer gibi cilt görüntüsü elde etmek isteyenler için en iyi pudra çeşitlerini inceledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Pürüzsüz bir cilt görünümü, makyaj için hayli önem taşıyor. Bu görünümü elde etmek için pudralardan yardım alabilirsiniz. Pudranın renkli versiyonlarıyla renk eşitliği sağlayabilir, transparan versiyonlarıyla da makyajınızın kalıcılığını artırabilir ve yağlanmayı kontrol altına alabilirsiniz. "Pudra nedir?", "Pudra ne demek?" ve "Pudra nereye sürülür?" gibi sorular aklınızı kurcalıyorsa yazımızda tüm cevapları bulabilirsiniz. Gelin, en iyi sabitleyici pudra alternatiflerini derlediğimiz yazımızı birlikte inceleyelim.

1. Video ve fotoğraflarda iyi çıkmanıza yardımcı olacak bir pudra: NYX HD Finishing Powder

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

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İyi makyajın en önemli adımlarından biri olan pürüzsüz cilt görünümü için cildinizde ağırlık yapmayacak, parlama ve yağlanmaların önüne geçebilecek ancak bunu yaparken de makyajınızın rengini değiştirmeyecek pudra arıyorsanız doğru yerdesiniz! Pudra yapımında çığır açan NYX markasının HD Finishing Powder'ı sizin için en iyi transparan pudra alternatiflerinden biri olabilir. Ürünü ten makyajınızın son aşamasında hem göz altlarınızda hem yüzünüzde parlama yapabilecek bölgeleri sabitlemek için kullanabilirsiniz. Kompakt formdaki pudra, ipeksi yapısı sayesinde yüzünüzde ağırlık yapmadan makyajınızı sabitliyor ve gün boyunca oluşabilecek parlamaların önüne geçiyor.

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2. Makyaj sevenlerin göz bebeği: Rimmel London Stay Matte

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Pürüzsüz cilt görünümü ve dayanıklı makyaj için yardım alabileceğiniz iyi bir transparan pudra arıyorsanız Rimmel London markasının Stay Matte serisinde yer alan 001 numaralı transparan pudrasına mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Göz altında koyulaşmaya sebep olmayan ürün, en iyi sabitleyici pudralar arasında yer alıyor. Pudrayı fırça yardımıyla makyajınızı sabitlemeye ihtiyaç duyduğunuz bölgelere uygulayarak gün boyu pürüzsüz ve mat görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca kompakt formdaki pudrayı gün içinde makyajınızı tazelemek istediğiniz zamanlarda da pratik şekilde kullanabilirsiniz.

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3. Yağlanmaya meyilli ciltlerin yakın dostu: Essence All About Matt!

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Listemizde sırada en iyi pudra markası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Essence All About Matt! yer alıyor. İncecik yapısı ve pratikliği ile en iyi pudra yorumlarının baş tacı desek abartmış olmayacağımız pudrayı hem göz altı kapatıcınızı hem yüzünüzde yağlanma ve parlamaya meyilli bölgelerde ten makyajınızı sabitlemek için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. "Pudra nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız bu pudrayı uygulamak için yüzünüzün geniş bölgelerinde büyük, göz altınızda ise daha küçük pudra fırçasından yardım alabilirsiniz. Kompakt tasarımıyla her daim yanınızda taşıyabileceğiniz pudra ile makyajınızın kalıcılığını arttırabilirsiniz.

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4. Her cilt tipine uygun bir pudra: Missha Airy Pot Pressed Powder

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Pürüzsüz cilt görünümü elde etmek istiyor ve "En iyi pudra hangisi?" diye soruyorsanız cilt bakımının ana vatanı Kore'nin en sevilen markaları arasında yer alan Missha Airy Pot Pressed Powder sizin için harika bir seçim olabilir. Markanın kompakt formdaki transparan pudrası ultra hafif yapısıyla cildinizde ağırlık yapmadan makyajınızı sabitliyor, yağlı görünümü azaltıyor ve flu bir etki sağlıyor. Özel formülü sayesinde topaklanmaya sebep olmayan pudra aynı zamanda tere ve yağlanmaya karşı dayanıklılığıyla makyajınızın kalıcılığını da artırmaya yardımcı oluyor.

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5. Toz pudra sevenlerin kalbini çalacak bir ürün: L'Oréal Paris Infaillible Magic Loose

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Ten makyajınızı sabitlemek, pürüzsüz cilt görünümü elde etmek için toz pudraları tercih ediyorsanız L'Oréal Paris markasının Infaillible serisinde yer alan Magic Loose isimli sabitleyici toz pudra sizin için en iyi pudra önerisi olabilir. Ürün, mikro parçacıkları sayesinde cilde mükemmel şekilde uyum sağlayarak kadifemsi bir görünüm veriyor. Pudra, cildinizde oluşabilecek parlamaların önüne geçerek mat ve pürüzsüz cilt görünümü elde etmenize olanak tanıyor. Yüzdeki yağlanmayı %100 kontrol edebilen pudra ile gün boyu makyajınız parlama yapmadan sabit şekilde yüzünüzde kalıyor.

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6. "Bir pudra alayım uzun süre kullanayım" diyenler için: Wet'n Wild Photofocus Transparan Pudra

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

En iyi pudra önerilerini derlediğimiz listemizde sırada Wet'n Wild Photofocus Transparan Pudra yer alıyor. Makyajınızı sabitlemek, kusursuz ve pürüzsüz cilt görünümü elde etmek için iyi bir transparan pudra arıyorsanız Wet'n Wild markasının dünyaca ünlü birçok pudraya muadil gösterilen pudrasına mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Serbest formdaki transparan pudrayı göz altı kapatıcınızı, göz kapağınızı, tüm makyajınızı sabitlemek ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek için kullanabilirsiniz. Çok az miktarla çok iş yapabilen transparan pudra 20 gramlık ambalajıyla âdeta ömürlük pudra ihtiyacınızı karşılıyor.

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7. Kompakt pudradan vazgeçmeyenler için çantaya at çık bir ürün: Farmasi Transparan Pudra

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Cildinizdeki sebum dengesini kontrol altına almak, olası parlamaların önüne geçmek ve pürüzsüz cilt görünümü elde etmek için kompakt pudraları kullanmayı seviyorsanız Farmasi markasının transparan pudrası sizin için harika bir alternatif olabilir. Fırça yardımıyla da uygulama yapabileceğiniz Farmasi Transparan Pudra'yı kompakt yapısı ve uygulama süngeri sayesinde çantanıza atıp gün boyu ihtiyaç duyduğunuz anlarda makyajınızı sabitlemek için kullanabilirsiniz. İncecik yapısıyla ciltte ağırlık yapmayan ve kadifemsi bir bitiş sağlayan pudrayı ayrıca göz makyajınızı sabitlemek için de tercih edebilirsiniz.

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8. Gözeneklerine savaş açanlar için harika bir pudra önerisi: Maybelline New York Fit Me Matte + Poreless

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Tek ürünle hem makyajınızı sabitlemek hem gözenek görünümünü azaltarak pürüzsüz cilt görüntüsüne kavuşmak istiyorsanız Maybelline New York markasının Fit Me Matte + Poreless isimli transparan pudrasına şans verebilirsiniz. Perlit minerali içeren formülü sayesinde gözenekleri gizleyip parlamayı kontrol altına alırken aynı zamanda cilde doğal ve mat görünüm kazandıran pudra her cilt tipine uygun bir ürün. Makyajın kalıcılığını arttırmaya da yardımcı olan transparan pudra uygulama süngeri ve ayna içeren yeni ambalajı ile son derece pratik ve konforlu kullanım sunuyor.

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9. Kapatıcılık ve pürüzsüzlük bir arada: L'Oréal True Match Pudra

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

Pürüzsüz cilt görünümünün yanı sıra hem renk eşitliği hem kapatıcılık sağlayacak ürün arıyorsanız sizin için önerebileceğimiz en iyi kapatıcı pudra alternatiflerinden biri L'Oréal Paris markasının True Match serisinde yer alan pudra olabilir. Özel teknolojisi ile kapatıcılık ve hafif kadifemsi dokuyu bir arada sunan pudra cilt tonuna ve dokusuna harika şekilde uyum sağlıyor. Ambalajında bulunan aynası ve uygulama süngeriyle son derece pratik kullanıma sahip L'Oréal True Match Pudra'yı dilerseniz fırça yardımıyla da kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

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10. Renkli pudraları sevenler için cilt dostu bir alternatif: Clinique Beyond Perfecting

Pürüzsüz bir cilt görünümü için en iyi pudra tavsiyeleri

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Pürüzsüz ve kusursuz cilt görünümü elde etmek ve kusurlarınızı kapatmak için tek ürün kullanmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi kapatan pudra alternatiflerinden biri de Clinique markasının Beyond Perfecting isimli ürünü olabilir. İnce yapısı sayesinde cilt üzerinde ağırlık yapmadan ve gözenekleri tıkamadan cildin rahat nefes almasına olanak tanıyan Clinique Beyond Perfecting ile doğal görünüm ve renk eşitliği elde edebilirsiniz. Sünger veya fırça yardımıyla kolaylıkla uygulayabileceğiniz pudra sayesinde cildinize hem mat hem sağlıklı görünüm kazandırabilirsiniz.

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