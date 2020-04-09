Pürüzsüz bir cilt için ilk defa duyacağınız bir cilt bakımı yöntemi! Pirinç suyu...

Pirinç pilavını pişirmek için yıkanan pirinçlerin suyu cilt için yararlı olan çok sayıda mineral ve vitamini barındırıyor. Birçok cilt serumundan daha etkili olan bu doğal içerik sayesinde bütçenizi sarsmadan pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Pirinç suyu ile cilt tonunuzu açabilir, renk eşitsizliklerini giderebilir, yumuşak, sivilcesiz ve porselen görünümlü bir cilt elde edebilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Her evde bulunan ve düşük maliyetli bir içerik olan pirinç sayesinde cildinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Cilt bakımınızda pirinç suyundan yararlanmak için yapmanız gerekenler şöyle:

Öncelikle ufak bir kaseye yarısını dolduracak miktarda pirinç ekleyin.

Pirinci yıkayıp suyunu dökün ve bu işlemi 3 defa tekrar edin.

Tamamen yıkandığından emin olduğunuz pirinci normalden daha fazla miktarda su ile haşlayın.

Pirinçler haşlandıktan sonra pirinçleri süzerek suyunu bir kaba dökün.

Pirincin suyu soğuduktan sonra cam bir kavanoz içerisinde muhafaza edebilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU İLE YÜZ NASIL YIKANIR?

Haşladığınız pirinçten süzerek elde ettiğiniz pirinç suyunu geniş bir kaseye aktarın.

Bir parça pamuğu pirinç suyuna batırın.

Bu pamuğu tüm yüzünüze dairesel hareketler yaparak sürebilirsiniz.

5 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü suyla durulayın.

PİRİNÇ SUYU İLE YÜZ MASKESİ TARİFİ

Pirincin suyuyla yapacağınız bu maske sayesinde cildiniz ipeksi bir yumuşaklığa sahip olabilir. Maskeyi yapmak için yarım kase ölçüsünde pirinç gerekli. Maskenin yapılışı ise şu şekilde:

Yarım kase ölçüsündeki pirincin üzerine 2 kase kadar su ekleyip tencerede haşlayın.

30 dakikalık bir haşlama süresinden sonra süzgeç ile pirincin suyunu süzün.

Maske yapabilmek için havlu kağıdın gözler, ağız ve burna denk gelecek olan kısımlarını makas ile kesin.

Keserek biçimlendirdiğiniz havlu kağıdı pirinç suyuyla ıslatın ve yüzünüze maskeyi yerleştirin.

15 dakika maskeyi yüzünüzde beklettikten sonra maskeyi çıkarıp yüzünüzü suyla durulayın.