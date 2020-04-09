Pürüzsüz bir cilt için ilk defa duyacağınız bir cilt bakımı yöntemi! Pirinç suyu...

Pirinç pilavını pişirmek için yıkanan pirinçlerin suyu cilt için yararlı olan çok sayıda mineral ve vitamini barındırıyor. Birçok cilt serumundan daha etkili olan bu doğal içerik sayesinde bütçenizi sarsmadan pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Pirinç suyu ile cilt tonunuzu açabilir, renk eşitsizliklerini giderebilir, yumuşak, sivilcesiz ve porselen görünümlü bir cilt elde edebilirsiniz.
Her evde bulunan ve düşük maliyetli bir içerik olan pirinç sayesinde cildinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Cilt bakımınızda pirinç suyundan yararlanmak için yapmanız gerekenler şöyle:
Pirincin suyuyla yapacağınız bu maske sayesinde cildiniz ipeksi bir yumuşaklığa sahip olabilir. Maskeyi yapmak için yarım kase ölçüsünde pirinç gerekli. Maskenin yapılışı ise şu şekilde:
Yarım kase ölçüsündeki pirincin üzerine 2 kase kadar su ekleyip tencerede haşlayın.
30 dakikalık bir haşlama süresinden sonra süzgeç ile pirincin suyunu süzün.
Maske yapabilmek için havlu kağıdın gözler, ağız ve burna denk gelecek olan kısımlarını makas ile kesin.
Keserek biçimlendirdiğiniz havlu kağıdı pirinç suyuyla ıslatın ve yüzünüze maskeyi yerleştirin.
15 dakika maskeyi yüzünüzde beklettikten sonra maskeyi çıkarıp yüzünüzü suyla durulayın.
Cilt bakımında Asyalı kadınların sıklıkla tercih ettiği pirinç suyunun üzerine pirinç unu ekleyerek cilt beyazlatıcı bir maske elde edebilirsiniz. Pirinç unlu maske için gereken malzemeler şu şekilde sıralanabilir:
Derin bir kase içerisinde limon suyu, süt ve pirinç ununu homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizleyin. Ardından bir fırça yardımıyla pirinç unundan yaptığınız maskeyi yüzünüze sürün. Maskenin 15 dakika cildinizde kalmasını sağlayın. Pirinç unuyla yaptığınız bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
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