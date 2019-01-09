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Putin bu kez emir aldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen halk festivali şerefine atılan topların ateşlemesini yaptı. Putin'in emirlerini gerçekleştiren askerler, bu kez Putin'e topu ateşlemesi için emir verdi.

Putin bu kez emir aldı!

St. Petersburg'ta geleneksel olarak kutlanan halk festivaline katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şehirde bulunan tarihi kaleyi ziyaret etti. Bu sırada kalede bulunan top ateşleme askerlerini ziyaret eden Putin, askerlerle ve üstleriyle sohbet etti. Askerler, festival şerefine atılacak olan topların ateşlenmesi işlemini Putin'in gerçekleştirmesini istedi. Putin askerlerin bu ricasını kırmayıp top başına geçerek top atışı gerçekleştirdi.

Putin'in emirlerini gerçekleştiren askerler, bu kez Putin'e topu ateşlemesi için emir verdi. Ateşlemenin ardından Putin tarihi kaleden ayrılarak Petersburg’ta düzenlenen dünyaca ünlü buz sergisine katıldı.

BUZ SERGİSİNİ GEZDİ

Putin, Petersburg'ta geleneksel olarak düzenlenen ve dünyada ünü yayılan buz festivaline katılarak burada buz sanatçılarının sergisini gezdi. Tüm dünyadan birçok tarihi yapı ve sembolün buzdan işlenmesi sonucu gerçekleşen sergide Putin'in tüm çalışmaları yakından incelediği görüldü. Putin sergi ziyareti sırasında bir sanatçının işlediği ve insanların üstüne para yapıştırarak dilek dilediği uğur böceğine para yapıştırarak dilek diledi. Serginin ardından müzenin dışına çıkan Putin'e Rus halkının ilgisi yoğun oldu. Petersburg'ta yaşayan Ruslar, Putin ile fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

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Anahtar Kelimeler:
putin Vladimir Putin top atışı emir

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