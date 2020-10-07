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Putin: Çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’da yaşananlardan ötürü endişe duyduklarını ifade ederek "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Ermenistan’a karşı sorumluluklarımız var. Fakat çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor." dedi.

Putin: Çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunarak Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalara dair değerlendirmeler yaptı.

Karabağ’da yaşananların "trajedi" olduğunu savunan Putin, "Çok endişeliyiz çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ, buralarda yaşayan tüm insanlar bize yabancı değiller. Rusya’da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı ve bundan daha fazla da Ermeni yaşıyor. Çok sayıda Rus vatandaşı, bu ülkelerle dostane ve akrabalık ilişkileri sürdürüyor. Bu elbette büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor. İki taraftan da büyük kayıplar var." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların yakın zamanda sona ereceğini umduklarını belirten Putin, “Mümkün olan en kısa zamanda ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyoruz.” dedi.

Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olduğunu anımsatan Putin, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan’a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la sürekli temas halindeyim. Rusya’nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok."

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