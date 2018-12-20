Putin'den ezber bozan açıklama: Aynı fikirdeyim

Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001'den beri düzenlediği büyük basın toplantısı için bu yıl 1.702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.

'HENÜZ BELİRTİ YOK'



ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Putin, "IŞİD'in Suriye'de yenildiği konusunda (ABD Başkanı Donald) Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Fakat IŞİD militanlarının yeniden gruplanması riski hâlâ korunuyor. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği konusunuysa bilmiyorum. Biz henüz herhangi bir geri çekilme belirtisi görmüyoruz. ABD daha öncede defalarca Afganistan'dan çekileceğini söylemişti fakat hala oradalar" diye konuştu.

