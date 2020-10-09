HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'den flaş hamle! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti

Putin'den flaş hamle! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 00:26 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.

Putin'den flaş hamle! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Rusya’dan flaş Navalni açıklaması! 'Sadece bir ön metin'Rusya’dan flaş Navalni açıklaması! 'Sadece bir ön metin'
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 gün yapılacak
Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 gün yapılacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Diğer Haberler
Rusya’dan flaş Aleksey Navalni açıklaması! 'Sadece bir ön metin'
Rusya’dan flaş Navalni açıklaması! 'Sadece bir ön metin'
ABD'den İran'ın 18 bankasına yaptırım! İran'dan tepki
İran'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
Kanada'daki askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi cinsel suistimale uğradı
Ülkeyi sarsan skandal! Askeri kolej öğrencilerinin üçte ikisi...
Azerbaycan'dan net mesaj! 'İstikamet Karabağ'
Azerbaycan'dan net mesaj! 'İstikamet Karabağ'
Trump'tan flaş karar! Ertelendi
Trump'tan flaş karar! Ertelendi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.