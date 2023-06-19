Putin'den nükleer hamle! İlk füzeler Belarus'a teslim edildi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuştu. Ülkesinin Belarus'a silah transferinin bu yaz sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Putin açıklamasında yıl sonuna kadar nükleer silah sevkiyatının tamamlanacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi müttefiğimiz Belarus ile taktik nükleer silahları konuşlandırmayı görüşüyorduk. Bu gerçekleşti. İlk nükleer füzeler Belarus'a teslim edildi. Bu sadece ilk grup, yıl sonuna kadar bu işi tamamlayacağız" dedi.

Putin ayrıca, konuşlanan bu nükleer silahların sadece Rus topraklarının tehdit edildiğini öngördüklerinde kullanılacağını vurguladı.

BLINKEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Putin'in bu sözlerini değerlendirdi. Blinken yaptığı açıklamada Rusya'nın nükleer silah kullanmaya dair bir belirtisi olmadığını ifade ederek, "Durumu yakından takip ediyoruz, stratejik nükleer duruşumuzu değiştirmek için bir neden yok" dedi.

"NATO SAVAŞIN İÇİNE ÇEKİLİYOR"

Putin, Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'da devam eden savaş hakkında batının Kiev'e yönelik silah yardımlarını da bir kez daha eleştirdi.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, "Eğer F-16'lar Ukrayna dışında konuşlandırılır ama savaşta kullanılırsa nasıl ve nerede vuracağımızı değerlendiririz" dedi.

Öte yandan Putin, NATO'nun Ukrayna'daki duruşunu da eleştirerek. "NATO Ukrayna'daki savaşın içine çekiliyor. Şimdi Ukrayna'ya savaş uçağı vermeyi değerlendiriyorlar. Onlara verilen tanklar cephede yanıyor. İmha edilen tanklar arasında Leoparlar da var. Hiç şüphesiz F-16'lar da yanacak" ifadelerini kullandı.

Putin, karşı taaruza geçen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin savaşı kazanma ihtimalinin olmadığını vurgulayarak, yakında Ukrayna'nın kendi ürettiği silahların tükeneceği ve dışarıya bağımlı hale geleceğini belirtti.

