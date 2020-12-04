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  4. Putin'den 'Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi' sorusuna yanıt: Umarım olmaz

Putin'den 'Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi' sorusuna yanıt: Umarım olmaz

04.12.2020 23:20 | Son Güncelleme:
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Putin'den 'Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi' sorusuna yanıt: Umarım olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazılımcıların geliştirdiği "Afina" isimli yapay zekanın kendisine yönelttiği, "Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi?" sorusuna "Umarım olmaz, şimdilik asla" şeklinde yanıt vererek ülkeyi yönetenlerin yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusunun olması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ve Sberbank Yöneticisi German Gref ile birlikte Artificial Intelligence Journey Yapay Zeka Forumuna katıldı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen konferansa Rus Sberbank’ın sesli yanıt sistemi olan "Afina" isimli yapay zeka "Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Putin ile birlikte konferansa katılanların tebessüm ettiği soruya Rusya lideri Putin cevap verdi. Putin yapay zekanın ülke yönetmesine karşı olduğunu belirterek bunun nedenlerini sıraladı.

"UMARIM OLMAZ"

Putin cevabında, “Umarım olmaz, şimdilik asla. Nedenini de açıklayayım. Her halükarda, adı üstünde yapay zeka. Ne olduğunu görüyorsunuz, kelimenin kendisi yapay. Yapay olan hiçbir şeyin, buna yapay zeka da dahil, yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusu yoktur. Tüm bunlar vatandaşların, ülkelerinin iyiliği için karar alıp uygulamak konusunda belli başlı yetkiler verdiği kişilerin sahip olması gereken son derece önemli özellikler” ifadelerini kullanarak ülkeyi yönetenlerin yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusunun olması gerektiğine dikkat çekti.

"DEVLET BAŞKANI MAKİNELERİN DEĞİL, İNSANLARIN ÇIKARINA KARAR ALIR"

Putin yapay zekanın toplumun ihtiyaçlarına duygu eksikliği nedeniyle cevap veremeyeceğini ifade ederek, “Kendi deneyimimden de biliyorum, bazen tamamen rasyonel değilmiş gibi görünen kararlar vermeniz gerekir. Tarih, kültür, mevcut uygulama ve vatandaşların beklentileri, arzularından yola çıkarak bu kararların alınması gerektiği durumlar olur. Bu kararlar bazen toplumsal alanda sözgelimi emeklilik, sağlık hizmetleri ve insan hayatının diğer alanlarında mantıksız gelebilir. Ancak bunlar gerçek bir insan olan devlet başkanı tarafından bir nedene dayandırılmıştır, zira gerçek bir insan olan devlet başkanı makinelerin değil, canlı insanların çıkarına kararlar alır ve özellikle de bunu düşünmesi gereklidir” diye konuştu.

"KAZAKİSTAN, RUSYA'NIN EN YAKIN MÜTTEFİKİ"

Rusya’nın teknolojik gelişmeleri için gerekli tüm yatırımları yaptıklarını, fakat insanların hayatlarının modemlere bağlı olmasının büyük riskler taşıdığını ifade eden Putin konferansa katılan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e de selamlama konuşması yaptı. Kazakistan’ın Rusya’nın en yakın müttefiki olduğunu söyleyen Putin, “Kazakistan Devlet Başkanının bugünkü toplantıya katılması bizim için çok şey ifade ediyor. Konferansa katılan kişinin Kazakistan’ın başı olmasından dolayı çok memnunum. Çünkü Kazakistan bizim en yakın müttefikimiz” dedi.

(İHA)

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