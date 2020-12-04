Putin'den 'Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi' sorusuna yanıt: Umarım olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ve Sberbank Yöneticisi German Gref ile birlikte Artificial Intelligence Journey Yapay Zeka Forumuna katıldı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen konferansa Rus Sberbank’ın sesli yanıt sistemi olan "Afina" isimli yapay zeka "Yapay zeka devlet başkanı olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Putin ile birlikte konferansa katılanların tebessüm ettiği soruya Rusya lideri Putin cevap verdi. Putin yapay zekanın ülke yönetmesine karşı olduğunu belirterek bunun nedenlerini sıraladı.

"UMARIM OLMAZ"

Putin cevabında, “Umarım olmaz, şimdilik asla. Nedenini de açıklayayım. Her halükarda, adı üstünde yapay zeka. Ne olduğunu görüyorsunuz, kelimenin kendisi yapay. Yapay olan hiçbir şeyin, buna yapay zeka da dahil, yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusu yoktur. Tüm bunlar vatandaşların, ülkelerinin iyiliği için karar alıp uygulamak konusunda belli başlı yetkiler verdiği kişilerin sahip olması gereken son derece önemli özellikler” ifadelerini kullanarak ülkeyi yönetenlerin yüreği, ruhu, merhamet ve vicdan duygusunun olması gerektiğine dikkat çekti.