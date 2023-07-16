Putin dünya devi iki şirketin Rusya'daki hisselerine el koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirketin hisselerine el koydu. Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya’daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği aktarılarak, Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'nın Danone Rusya ve Danimarka menşeili bira üreticisinin Baltika'ya ait hisselerini "geçici olarak" yöneteceği ifade edildi.

O KARARNAME İLE EL KONULMASININ ÖNÜNÜ AÇMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı. (İHA)

