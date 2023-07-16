HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin dünya devi iki şirketin Rusya'daki hisselerine el koydu

Putin dünya devi iki şirketin Rusya'daki hisselerine el koydu

16.07.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya’daki hisselerine el konuldu. Kremlin'den yapılan açıklamada tüm hisselerin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği belirtildi.

Putin dünya devi iki şirketin Rusya'daki hisselerine el koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirketin hisselerine el koydu. Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya’daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği aktarılarak, Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'nın Danone Rusya ve Danimarka menşeili bira üreticisinin Baltika'ya ait hisselerini "geçici olarak" yöneteceği ifade edildi.

putin

O KARARNAME İLE EL KONULMASININ ÖNÜNÜ AÇMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netanyahu'yu sıcak çarptı! "İyi bir fikir değildi"Netanyahu'yu sıcak çarptı! "İyi bir fikir değildi"
Anahtar Kelimeler:
Rusya putin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.