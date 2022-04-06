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Putin'e sadakatiyle bilinen Kadirov'dan Rusya'yı karıştıracak sözler! Peskov'a yüklendi

06.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adından sıkça söz ettiren ve Putin'e olan bağlılığıyla bilinen Çeçenistan lideri Kadirov'dan Moskova'yı karıştıracak açıklamalar geldi. Rusya saflarında cepheye asker de gönderen Kadirov, Kremlin Sözcüsü Peskov'a sert bir dille yüklenerek, "vatansever" olmadığını öne sürdü.

Putin'e sadakatiyle bilinen Kadirov'dan Rusya'yı karıştıracak sözler! Peskov'a yüklendi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatı ilk gününden bu yana destekleyen ve Putin'e olan sadakatiyle bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan ezber bozan açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü'ne ateş püsküren Kadirov, Peskov'un, bir TV sunucusuna "Vatansever" demesini eleştirerek, sert bir şekilde yüklendi. Öte yandan Kadirov'un bu çıkışı için "Rusya'yı karıştırır" yorumları yapıldı.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, kişisel Telegram kanalı üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov hakkında ağır ifadeler içeren bir mesaj paylaştı.

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Peskov’u savaşın ortasında bile 'gerçek bir vatansever gibi davranmamakla' suçladı. Kadirov, "Öncelik ölçeği olgunlaşmamış. Bu konuda bir şeyler yapılmalı" dedi.

Rus siyasi analist Kirill Rogov da konuyla ilgili olarak, "Peskov, Putin’in simgesi, bir tür enkarnasyonu olarak kabul ediliyor ve kimse bu duruma itiraz etmiyordu. Ancak şimdi işler değişti" dedi.

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ÇEKİLME KARARINA İTİRAZ EDİP "AĞZINI KAPATIN" DEMİŞTİ

Çeçen lider, geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili olarak Rusya heyet başkanı Vladimir Medinsky’yi hedef almış, Rus birliklerin Kiev ve çevresinden ayrılmasına itiraz ederek, Medinsky’nin ağzının bantla kapatılmasını önermişti.

"KADİROV CESARETLENDİ"

İngiliz The Times gazetesine konuşan Rus güvenlik servisinden üst düzey bir isim, Kadirov’un Ukrayna’nın işgaliyle cesaretlendiğini söyledi.

"KADİROV BAŞARILI OLABİLİR"

İsmi açıklanmayan kişi ise “Kadirov, güvenlik kanadının liderlerini itibarsızlaştırmak için Kremlin’de güçlü bir kampanya başlattı. Şimdi öyle bir türbülans var ki başarılı olabilir. Eğer [Putin] ona kısmen de olsa güvenlik bloğunu verirse yarın tüm Rusya elinde olacak” ifadelerinde bulundu.

"KADİROV BİR SORUN AMA..."

Ancak Kremlin’e odaklanan siyasi analist Tatiana Stanovaya, Kadirov’un güvenlik kanadının kontrolünü ele geçirmesini beklemenin çok zor olduğunu söyledi.

Stanovaya, “Kadirov, Kremlin için bir sorun, evet” derken, “Ancak Putin’in onu Kremlin’e çağırması ve geçemeyeceği kırmızı çizgiler olduğunu söylemesi yeterli. Şu anda başka şeylerle meşgul” ifadelerinde bulundu.

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"PESKOV BENİ TEBRİK ETMEDİ"

Kadirov, Peskov’un, korgeneralliğe terfi ettiği için kendisini tebrik etmediğini ve bunun yerine sosyal medyaya savaş karşıtı bir mesaj gönderen TV sunucusu Ivan Urgant’ı “büyük vatansever” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Öte yandan kendisinin korgeneral olarak atanması hakkında Peskov'un "Ben bu kararı görmedim" demesine de kızan Kadirov, şöyle yazdı:

"Hepsi tuhaf. Şimdi düşünüyorum. Kahramanlara kahraman denilemez, generallere general denilmez, korkak kaçaklara vatansever ve hatta büyük vatansever denir. Peskov'un öncelik ölçeği bir şekilde olgunlaşmamış. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız..."

PESKOV, SORULARA YANIT VERMEDİ

Konuyla ilgili soruların yöneldiği Peskov ise yetkililerin kimin en vatansever olduğunu kanıtlayarak birbirlerini geçmeye çalışmasının yararsız olduğunu söyleyerek Kadirov’un yorumlarını reddetmeye çalıştı.

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Vladimir Putin
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