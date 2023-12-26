Putin en büyük rakibi Navalni'yi kutuplara sürdü! "Oraya mektup bile yollamak imkansız, en büyük izolasyon"

3 haftadır kayıp olan Rus muhalif Aleksey Navalni, Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 1200 mil kuzeydoğusundaki bir hapishanede olduğu ortaya çıktı.

KUTUPLARDA ORTAYA ÇIKTI

Hapisteki Rus muhalefet lider Aleksey Navalni'nin arkadaşları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Navalni'yle son temasın kesilmesinden yaklaşık üç hafta sonra Kuzey Kutup Dairesi'nin yukarısındaki bir hapishane kolonisinde bulunduğunu söyledi.

Yetkili bir isim, eski adı Twitter olan X'ten yaptığı açıklamada, Navalni'nin Moskova'nın yaklaşık 1.200 mil kuzeydoğusundaki Yamalo-Nenetsk bölgesindeki Kharp kasabasındaki bir hapishane kolonisinde bulunduğunu söyledi.

"MEKTUP GÖNDERMEK BİLE İMKANSIZ, EN YÜKSEK İZOLASYON SEVİYESİ"

Bölge, uzun ve şiddetli kışlarıyla ünlü; kasaba, kömür madenleri Sovyet Gulag esir kampı sisteminin en zorluları arasında yer alan Vorkuta'ya yakın.

Navalni'nin yakınlarından Leonid Volkov ise X'ten yaptığı açıklamada, "Bu koloniye ulaşmak neredeyse imkansız; oraya mektup göndermek bile neredeyse imkansız. Bu, dünyadan mümkün olan en yüksek izolasyon seviyesidir." dedi.

PUTİN KARŞISINDA EN GÜÇLÜ İSİM

NBC'de yer alan haberde, "Ülkenin siyasi hayatı üzerindeki ezici kontrolü ve muhaliflere yönelik giderek artan baskılar göz önüne alındığında, Putin'in yeniden seçileceği neredeyse kesin olsa da, Navalny'nin destekçileri ve diğer eleştirmenler, kampanyayı Kremlin liderine ve onun Ukrayna'daki askeri harekatına verilen halk desteğini aşındırmak için kullanmayı umuyorlar." ifadelerine yer verildi.

30 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli düşmanı Navalni, 30 yılı aşkın hapis cezasını çekiyor. Aylar önce, reddettiği aşırılıkçılık suçlamaları nedeniyle aldığı 11,5 yıllık hapis cezasına 19 yıl daha eklendi.





