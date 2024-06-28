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  4. Putin gardını aldı! 3. dünya savaşı konuşulurken Karadeniz'de tansiyon yükseldi: Talimat verildi

Putin gardını aldı! 3. dünya savaşı konuşulurken Karadeniz'de tansiyon yükseldi: Talimat verildi

28.06.2024 12:45
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Yeni bir dünya savaşı riskinin konuşulduğu günlerde Rusya'dan endişe yaratacak bir açıklama geldi. Türkiye'de de önce Bakan Fidan, ardından MSB kaynakları 3. dünya savaşı ihtimaliyle ilgili mesaj vermişti. Bu sırada Karadeniz'de tansiyon yükseldi. Rusya'nın ABD İHA'larıyla ilgili gözdağı niteliğindeki son açıklaması gözleri sıcak çatışma ihtimaline çevirdi!

Putin gardını aldı! 3. dünya savaşı konuşulurken Karadeniz'de tansiyon yükseldi: Talimat verildi

ABD İHA'larının Karadeniz'de uçması Rusya'yı harekete geçirdi. Savunma Bakanlığından gelen açıklama üzerine NATO ile Rustya arasında çatışma riski gündeme geldi. Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Genelkurmay Başkanlığı’na provokasyonlara hızlı tepki verilmesi konusunda önerilerde bulunması talimatı verdiğini ifade edildi.

BAKAN FİDAN: BAŞTAN BERİ BUNU DİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üçüncü dünya savaşı olasılığıyla ilgili "Dünya bu tehdidi ciddiye almalı. Böyle bir risk var, baştan beri bunu diyoruz. Bu gerçekten hesabı kitabı yapılmış mesele" değerlendirmesinde bulunmuştu.

MSB: ORDUMUZ HER SENARYOYA HAZIR

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Bakan Fidan’ın ifadelerine ilişkin "Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" açıklamasında bulundu.

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RUSYA: "ABD İHA’LARININ KARADENİZ’DEKİ UÇUŞLARI, NATO VE RUSYA ARASINDA ÇATIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu için keşif ve hedef belirleme hizmeti sağlayan ABD stratejik insansız hava araçlarının (İHA) Karadeniz üzerindeki uçuş yoğunluğunu arttırdığı belirtildi.

Bu durumun ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına daha fazla müdahil olduğunu gösterdiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tür uçuşlar, hava olayları yaşanması ihtimalini katlayarak ittifak (NATO) ile Rusya arasında doğrudan çatışma riskini artırıyor. Bunun sorumlusu NATO ülkeleri olacak. Savunma Bakanı Andrey Belousov, provokasyonlara hızlı tepki verilmesi konusunda Genelkurmay Başkanlığı’na öneriler sunması talimatı verdi."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Hakan Fidan
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