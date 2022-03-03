HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'in heykeli kaldırıldı! 'Zelenskiy onun yerini alacak'

Putin'in heykeli kaldırıldı! 'Zelenskiy onun yerini alacak'

03.03.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris’teki Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzede sergilenen balmumu heykelini kaldırdı. Kaldırılan heykelin yerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin heykelinin yerleştirilmesinin planladığını belirtildi.

Putin'in heykeli kaldırıldı! 'Zelenskiy onun yerini alacak'

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına kamuoyunun tepkisi sürüyor. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in balmumu heykelinin kaldırıldığını açıkladı. Müze, heykelin kaldırılma kararının bazı ziyaretçilerin heykele saldırması sonucu alındığını bildirdi.

Grevin Müzesi yönetimi, kaldırılan heykelin yerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin heykelinin yerleştirilmesinin planladığını belirterek, “Belki de kahramanca tepki veren Devlet Başkanı Zelenskiy onun yerini alacak” ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya Devlet Başkanı Putin şartını açıkladıRusya Devlet Başkanı Putin şartını açıkladı
Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken kararRusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar
Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."
Anahtar Kelimeler:
Paris Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya, nükleer güç kullanacak mı?

Rusya, nükleer güç kullanacak mı?

Gram altın için flaş tahmin!

Gram altın için flaş tahmin!

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da bir skandal daha! Omar Elabdallaoui gerçeği ortaya çıktı

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Sınırı bakın nasıl geçmişler... "Siz Türk'sünüz, korkmuyorsunuz"

Zelenskiy meydan okudu! "Geliyorlar! 16 bin savaşçı..."

Zelenskiy meydan okudu! "Geliyorlar! 16 bin savaşçı..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.