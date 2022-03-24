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  4. Putin’in sağ koluydu! Şoygu'dan 12 gündür haber alınamıyor

Putin’in sağ koluydu! Şoygu'dan 12 gündür haber alınamıyor

24.03.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş neredeyse 1 aydır devam ederken, Putin’in sağ kolu olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun uzun bir süredir ortalıkta görünmediği belirtildi. 12 gündür haber alınamayan Şoygu’nun kalp sorunları nedeniyle ortalarda görünmediği söyleniyor.

Putin’in sağ koluydu! Şoygu'dan 12 gündür haber alınamıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta neredeyse birinci ay tamamlanırken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak görülen Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun nerede olduğu bilinmiyor.

Şoygu’dan 12 gündür haber alınamamasının nedeninin 'kalp sorunları' olduğu belirtildi.

Ülkedeki muhalif basın kuruluşları Putin’in, Şoygu’nun da ortadan kaybolmasıyla derin bir krize girdiğini belirtti ve Savunma Bakanı’nın eski görüntülerinin basına servis edildiğini aktardı.

ŞÜPHE UYANDIRANLAR ARASINDAYDI

Batılı istihbaratçıların peşinde olduğu soru: Putin'in aklından neler geçiyor?

Son dönemlerde Putin’in, güvenlik endişelerinin etkisiyle ve ABD ile İngiltere'nin askeri planlarının sızdırılmasının ardından yakın müttefiklere karşı da temkinli olmaya başladığı iddia ediliyordu.

Müttefikleri içinde şüphe uyandıranlar arasında, Ukrayna'da 10 binden fazla askerin ve toplu sivil ölümlerinin nedeni olduğuna inanılan operasyondan sorumlu olan Şoygu’nun da olduğunu belirtilmişti.

KIZI UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİYLE POZ VERMİŞTİ

Savunma Bakanı Şoygu’nun 31 yaşındaki küçük kızı Ksenia'nın, Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz verdiği görülen fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı.

Putin'in güvenlik konseyinin daimi üyeleriyle 'Ukrayna'daki özel operasyonun ilerleyişi hakkında görüşen 66 yaşındaki Şoygu, 18 Mart'ta, Kremlin'in internet sitesinde yer alan bir haberle bu görüşmenin yapıldığını açıklamıştı ancak haberde yayınlanan fotoğrafın 11 Mart’a ait olduğu tespit edilmişti.

Savaşın başlarında oldukça gündemde olan Şoygu’ya yakın bir kaynak ise, Savunma Bakanı’nın çevresine kendini iyi hissetmediğini ve kalp sorunları olduğunu söylediğini söyledi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin yönetimi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Şoygu’nun Rusya - Ukrayna çatışması sebebiyle çok yoğun olduğunu ve medyaya ayıracak zamanının olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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