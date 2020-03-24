Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Pakistanlı Twitter kullanıcısı Nasir Chinioti’nin paylaştığı iki fotoğrafla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurttaşların koronavirüs nedeniyle karantinada kalmasını sağlamak için 800 aslan ve kaplanı sokaklara saldığını iddia etti. Chinioti, Rusya’da yurttaşların hareketlerini sınırlandırmak için böyle bir önlemin alındığını öne sürdü.

Alt News'un haberine göre, Twitter kullanıcısı, Rusya’da Putin’in aldığı “sıkı tedbirleri” takdir ederek, bu hamlenin “insanları evde kalmaya iteceğini” öne sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, sokaklarda dolaşan aslan fotoğrafı aynı iddiayla bir başka Twitter kullanıcısı tarafından daha paylaşıldı. Hamra TV isimli Facebook sayfası fotoğrafı paylaşarak, “Devlet Başkanı Putin, insanları evde kalmaya zorlamak için ülke genelinde 800 aslan ve kaplanı sokağa saldı” ifadelelerin kullandı.

Facebook’taki gönderi yaklaşık bin 200 kez paylaşılırken, Twitter’daki gönderi 34 binden fazla kez retweet’lendi.