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Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda Rusya’da insanların karantinada kalmasını sağlamak için sokağa 800 aslan bıraktığı iddia edildi.

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Pakistanlı Twitter kullanıcısı Nasir Chinioti’nin paylaştığı iki fotoğrafla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurttaşların koronavirüs nedeniyle karantinada kalmasını sağlamak için 800 aslan ve kaplanı sokaklara saldığını iddia etti. Chinioti, Rusya’da yurttaşların hareketlerini sınırlandırmak için böyle bir önlemin alındığını öne sürdü.

Alt News'un haberine göre, Twitter kullanıcısı, Rusya’da Putin’in aldığı “sıkı tedbirleri” takdir ederek, bu hamlenin “insanları evde kalmaya iteceğini” öne sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, sokaklarda dolaşan aslan fotoğrafı aynı iddiayla bir başka Twitter kullanıcısı tarafından daha paylaşıldı. Hamra TV isimli Facebook sayfası fotoğrafı paylaşarak, “Devlet Başkanı Putin, insanları evde kalmaya zorlamak için ülke genelinde 800 aslan ve kaplanı sokağa saldı” ifadelelerin kullandı.

Facebook’taki gönderi yaklaşık bin 200 kez paylaşılırken, Twitter’daki gönderi 34 binden fazla kez retweet’lendi.

Amshold Group şirketinin CEO’su Lord Sugar da, “Şaka yapıyor olmalısınız” diyerek fotoğrafı paylaştı. Sugar’ın paylaştığı haber kanalından alınmış olduğu varsayılan ekran görüntüsünde, “Rusya, salgın sırasında insanların evlerinde kalmasını sağlamak için 500’den fazla aslanı sokağa bıraktı” ifadeleri yer alıyor.

Görsel şu ana kadar 5 bin 500’den fazla kez retweet’lendi. Pek çok farklı Twitter ve Facebook kullanıcısı da aynı iddiayla görseli paylaştı.

Fakat Alt News’un haberinde görselin Nisan 2016’ya ait olduğu belirtildi. Fotoğrafın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde çekildiği ve koronavirüs salgınıyla ilgisi olmadığı aktarıldı.

CICA isimli Facebook sayfasında 13 Nisan 2016’da yapılan paylaşımda, “Bu neredeyse eski bir haber ama bunu henüz görmediyseniz işte dün gece Johannesburg’un Braamies bölgesinde dolaşan aslan” ifadeleri yer alıyor.

Fotoğrafta aslanın Johannesburg’un yerleşim alanında sakince dolaştığı görülüyor. Daily Mail’in yaptığı haberdeyse bölgedeki sakinler, Columbus isimli aslanın serbest bırakılmadığı, bir prodüksiyon ekibi tarafından çekim amaçlı oraya getirildiğinin söylendiği aktarıldı.

Daily Mail’in 15 Nisan 2016 tarihli haberinde, daha önce pek çok film ve reklamda yer almış Columbus’ın yakınlardaki bir aslan parkından ödünç alındığı ve çekimin yapıldığı sırada etrafın çitle çevrildiği belirtiliyor.

Alt News’un haberinde ayrıca internetteki bir “son dakika haber” uygulamasıyla Lord Sugar’ın paylaştığı görselin kolayca hazırlanabileceği belirtildi.


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