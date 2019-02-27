HABER

Putin, Netenyahu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova’da bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya ziyaret düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova’da bir araya geldi.

Putin, Netenyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova’da bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya ziyaret düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile başkent Moskova’da bir araya geldi. Görüşme üzerine açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin, Putin ve Netenyahu’nun iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Filistin ve İsrail arasındaki ilişkiler, Suriye meselesi gibi konular üzerine görüştüklerini aktardı. Görüşme sırasında Netanyahu’nun Putin’i İsrail’e davet ettiği ve Putin’in daveti kabul ettiği kaydedildi.

Putin, Netenyahu ile görüştü

Putin, Netenyahu ile görüştü

Putin, Netenyahu ile görüştü

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan Saruhan için YSK'ya itirazCHP Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan Saruhan için YSK'ya itiraz
Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağızKılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.