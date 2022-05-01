Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Yeni bir iddiaya göre Vladimir Putin, yakında bir süre ortadan kaybolabilir. Nedeni kanserle ilişkili bir ameliyat geçirecek olması. Aciz durumdayken Rusya'nın kontrolünü üstlenmesi için de gizli gizli güvenlik konseyi güvenlik sekreteri Nikolay Patruşev'i aday gösterdi. Patruşev eski bir KGB karşı istihbarat subayı.

70 yaşındaki Patruşev gizemli bir figür. Ukrayna savaşının önemli stratejistlerinden ve Putin'i Kiev'in neo-Nazilerle dolup taştığına ikna eden adam olarak görülüyor.

Ameliyatın nisan ayının ikinci yarısı için planlandığı ancak ertelendiği ileri sürüldü. İddiaya göre 69 yaşındaki Putin' ameliyatı çoktan erteledi. Hitler'in yenilgisinin anısına Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'na başkanlık etmeden önce gerçekleşmesi olası görünmüyor.

Kremlin, Putin'in tıbbi sorunları olduğunu her zaman şiddetle reddetti ve son yıllarda Putin'in zaman zaman gizemli şekilde ortadan kaybolduğu sıralarda bile sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

Kremlin'den eski bir askeri figür olduğu belirtilen kişi konuyla iligli şöyle konuştu:

"Putin, tıbbi prosedürlerden geçeceğini görüştü. Doktorlar ameliyat olması gerektiğinde ısrar ediyor ancak tarih henüz belirlenmedi. Ameliyat olduktan sonra bir süre iş göremez durumda olacak. Tam olarak ne kadar süreyle [ameliyattan sonra iş göremez hale geleceğini] bilmiyorum. Sanırım kısa bir süreliğine olacak."

Putin "gücünü aktarmayı kabul etmezdi" ancak Rusya'yı ve savaş çabalarını kontrol etmek için bir "maslahatgüzar" kurmaya hazırdı.

“Yani, Putin ameliyat olduktan sonra kendine gelirken… muhtemelen iki veya üç gün… ülkenin gerçek kontrolü yalnızca Patruşev'e geçer.”

Böyle bir hamle şaşırtıcı olacağı belirtiliyor. Çünkü anayasaya göre yetki yalnızca, askeri veya gizli servis bağlantısı olmadığı bilinen, düşük profilli bir teknokrat olan 56 yaşındaki başbakan Mikhail Mişustin'e geçmeli.

Putin'in bu seçim için tercih ettiği Patruşev'in "en kötü seçenek" olduğu değerlendiriliyor.



