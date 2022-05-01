HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

01.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin, aciz durumda olacağı sırada Rusya'nın kontrolünü üstlenmesi için Nikolay Patruşev'i gizlice aday gösterdi. Patruşev bir zamanlar FSB'ye başkanlık eden, eski bir KGB karşı istihbarat subayı.

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Yeni bir iddiaya göre Vladimir Putin, yakında bir süre ortadan kaybolabilir. Nedeni kanserle ilişkili bir ameliyat geçirecek olması. Aciz durumdayken Rusya'nın kontrolünü üstlenmesi için de gizli gizli güvenlik konseyi güvenlik sekreteri Nikolay Patruşev'i aday gösterdi. Patruşev eski bir KGB karşı istihbarat subayı.

werew

70 yaşındaki Patruşev gizemli bir figür. Ukrayna savaşının önemli stratejistlerinden ve Putin'i Kiev'in neo-Nazilerle dolup taştığına ikna eden adam olarak görülüyor.

Ameliyatın nisan ayının ikinci yarısı için planlandığı ancak ertelendiği ileri sürüldü. İddiaya göre 69 yaşındaki Putin' ameliyatı çoktan erteledi. Hitler'in yenilgisinin anısına Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'na başkanlık etmeden önce gerçekleşmesi olası görünmüyor.

Kremlin, Putin'in tıbbi sorunları olduğunu her zaman şiddetle reddetti ve son yıllarda Putin'in zaman zaman gizemli şekilde ortadan kaybolduğu sıralarda bile sağlığının yerinde olduğunu belirtti.
Kremlin'den eski bir askeri figür olduğu belirtilen kişi konuyla iligli şöyle konuştu:

"Putin, tıbbi prosedürlerden geçeceğini görüştü. Doktorlar ameliyat olması gerektiğinde ısrar ediyor ancak tarih henüz belirlenmedi. Ameliyat olduktan sonra bir süre iş göremez durumda olacak. Tam olarak ne kadar süreyle [ameliyattan sonra iş göremez hale geleceğini] bilmiyorum. Sanırım kısa bir süreliğine olacak."

Putin "gücünü aktarmayı kabul etmezdi" ancak Rusya'yı ve savaş çabalarını kontrol etmek için bir "maslahatgüzar" kurmaya hazırdı.

“Yani, Putin ameliyat olduktan sonra kendine gelirken… muhtemelen iki veya üç gün… ülkenin gerçek kontrolü yalnızca Patruşev'e geçer.”

Böyle bir hamle şaşırtıcı olacağı belirtiliyor. Çünkü anayasaya göre yetki yalnızca, askeri veya gizli servis bağlantısı olmadığı bilinen, düşük profilli bir teknokrat olan 56 yaşındaki başbakan Mikhail Mişustin'e geçmeli.

Putin'in bu seçim için tercih ettiği Patruşev'in "en kötü seçenek" olduğu değerlendiriliyor.

Ukrayna krizi: Putin aldığı kararlarda kimleri dinliyor?Ukrayna krizi: Putin aldığı kararlarda kimleri dinliyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı alarm! Putin’in sabotaj ordusu intikam için yolda mı?Kırmızı alarm! Putin’in sabotaj ordusu intikam için yolda mı?
Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacakBaşka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak
Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.