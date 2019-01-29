HABER

Putin ve Abe bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşmasının imzalanamamasına sebep olan konuları görüşmek üzere bir araya geldi.Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmadan önce Moskova’ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşmasının imzalanamamasına sebep olan konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmadan önce Moskova’ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Abe, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri imzalanamayan barış anlaşmasını görüşecek. İki ülke arasında ihtilaflı konumda olan Kuril Adalarının akıbetini görüşecek olan liderler, devletler arası ilişkileri de ele alacak.
Görüşmeyle ilgili Rusya Devlet Başkanlığınca verilen bilgilere göre, iki lider de görüşmede barış anlaşması müzakerelerini sonuçlandırmayı planlıyor. Daha önce Japonya medyası, Japonya’nın Şikotan ve Habomai Adaları hariç tüm adalardan vazgeçerek barış anlaşması imzalayacağını iddia etmişti.
Bu haber üzerine Vladimir Putin’in basın sekreteri Dmitry Peskov ise Japonlara tek karış bile toprak verilmeyeceğini söylemişti.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”
Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştüBakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.