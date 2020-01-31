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Putin’den Medvedev’e maaş jesti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakanlıktan istifa ettikten sonra Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığına atadığı Dmitriy Medvedev’in maaş kararnamesini imzaladı.

Putin’den Medvedev’e maaş jesti

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Devle Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Meclis’e hitaben bir konuşma yapmış ve Rusya anayasasının değişmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve kabinesi komple istifa etti. Putin tarafından Rusya Başbakanlığına Mihail Mişustin atandıktan sonra istifa eden Dimitri Medvedev ise Putin’in kararı ile Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Rusya’da yaşanan politik hamleleri halk merakla takip ederken Putin’in son hamlesi ise halkta memnuniyetsizlik oluşturdu. Putin, Medvedev’in yeni görevindeki maaşını belirleyerek kararnameye imza attı. Buna göre, Medvedev’in maaşı 618 bin ruble yani yaklaşık 59 bin Türk lirası oldu.

Haberin duyulmasından sonra Rusya’da asgari ücret miktarı olan 12 bin 130 rublenin 50 katından fazla maaşı olan Medvedev eleştirilerin odağı haline geldi.

Putin’in Medvedev’in maaşını belirlemesinden sonra Rus halkı sosyal medyadan hem Putin’e hem Medvedev’e tepkiler göstererek halkın refahını düşünmeyenlerin kendilerine büyük ödenekler çıkardığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
putin Medvedev maaş

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