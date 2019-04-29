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Putin’den Zelenskiy’e: “Saakaşvili’ye vatandaşlığını geri verin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Başkanlık Seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy’e, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvali’nin pasaportunun iade edilmesi konusunda öneride bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Ukrayna’da Başkanlık Seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy’e, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvali’yle ilgili öneride bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Başkanlık Seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy’e, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvali’nin pasaportunun iade edilmesi konusunda öneride bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda Ukrayna’da Başkanlık Seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy’e, Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvali’yle ilgili öneride bulundu. Putin tarafından basına yapılan açıklamada, “Özgürlükler konusuna gelince, bence Rusya’dan ya da Ruslardan başlamayalım bu meseleye. Gürcülerden ya da eskiden Gürcü olanlardan başlayalım. Geçmişinde Gürcü olan ve kendisini şimdi Ukraynalı sayan Mihail Saakaşvili’ye, Ukrayna pasaportunun geri verilmesi adil bir çözüm olur.” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’da 2004-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Saakaşvili, 2015 yılında ise Ukrayna’nın Odessa şehrinde valilik yapmıştı. Saakaşvili yönetim ile arasında çıkan krizden sonra Ukrayna pasaportu elinden alınarak ülkeden sınır dışı edilmişti.

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