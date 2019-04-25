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Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçılara Rus vatandaşlığını kolaylaştırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğü: - "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı Ukrayna'nın egemenlik haklarına yeni bir saldırıdır"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan bölgelerde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçmesini kolaylaştıracak kararnameyi onaylamasını eleştirdi.

AB Komisyon Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Putin'in kararı Ukrayna'nın egemenlik haklarına yeni bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin hemen ardından attığı bu adımın ülkede istikrarsızlığı tetikleyebileceği belirtilerek, Moskova yönetimine Minsk Anlaşması'na aykırı kararlarından vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayanlara, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Ukrayna'da 2014'te Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rus yanlısı ayrılıkçılar Kiev yönetimine karşı sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Rusya Ukrayna

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