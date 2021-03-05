Qualcomm'dan Snapdragon Sound teknolojisi geldi! Neler sunuyor?

Qualcomm işlemci üretiminde etkin bir isim. Zira Android tarafında yer alan pek çok akıllı telefonda Qualcomm üretimi işlemcileri görüyoruz. Ayrıca Qualcomm, 5G modem üretimi ile de dikkat çekiyor. İşlemci üreticisi şimdi ise önemli bir sürpriz yaptı ve Snapdragon Sound adında yeni bir teknolojinin duyurusunu gerçekleştirdi.

SNAPDRAGON SOUND'UN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon Sound, adından da anlaşılabileceği üzere yüksek ses kalitesini hedefleyen bir teknoloji. Qualcomm'un söylediğine göre yeni teknoloji 89 ms gecikme süresi, aktif gürültü engelleme özelliği, süper geniş bant desteği ve 24-bit 96 kHz'e kadar HiFi müzik kalitesi sunabilecek. Yani kısacası amaç kablosuz ses aktarımı tarafına kablolu aktarım kalitesi sunmak diyebiliriz.

XİAOMİ İLK KULLANACAK ŞİRKETLER ARASINDA

Qualcomm Snapdragon Sound, her firma tarafından kullanılabilecek ancak teknolojiyi ilk olarak Xiaomi ve Audio-Technica gibi iki kulaklık üreticisi şirket kullanacak. Yani bu teknolojinin sertifikasını çok yakında Xiaomi markalı akıllı telefonlarda ve kulaklıklarda görebiliriz. En azından beklentiler bu yönde.

