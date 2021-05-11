Qualcomm modemlerde tehlikeli açık!

Qualcomm’un Mobil İstasyon Modemi (MSM), 1990’lara kadar uzanan uzun bir geçmişe sahip ve 5G’ye kadar birkaç nesil için mobil cihazlar için kablosuz bağlantı desteği sağlıyor. Güvenlik firması Check Point Research, MSM’nin bir SMS yoluyla olduğu kadar kolay bir şekilde uzaktan saldırıya uğrayabileceğini söylüyor.
Rapora göre, Qualcomm yonga setleri tarafından desteklenen akıllı telefonlar bilgisayar korsanlarının potansiyel hedefleri. Güvenlik yamalarını düzenli olarak güncellemeyen kullanıcılar için risk daha yüksek. Yani düzenli yazılım güncellemeleri yapılmalı.
Bilgisayar korsanları savunmasız bir cihaza erişim sağladıklarında, aramaları dinleyebilir, mesajları okuyabilir ve muhtemelen suç amaçlı özel verilere erişim elde etmek için SIM’in kilidini açabilirler.
Güvenlik raporuna göre, bilgisayar korsanları modemdeki bu güvenlik açığını uzaktan kontrol etmek ve uygulama işlemcisinden dinamik olarak yamalamak için kullanabilir. Android aracılığıyla modeme kötü amaçlı kod enjekte edebilir ve akıllı telefon kullanıcısının arama geçmişine, mesajlarına ve aramalarına erişebilir.
Bununla birlikte, Qualcomm’dan gelen resmi bir açıklama, güvenlik sorununun Aralık 2020’den bu yana uygun yazılım güncellemeleriyle zaten çözüldüğünü gösteriyor. Bu nedenle, o zamandan bu yana yazılım güncellemelerinin, cihazların güvenliğini saldırganlara karşı daha da artırabileceğine inanıyoruz. Düzeltmenin kısa süre içinde ele alınabileceğine dair söylentiler olmasına rağmen, Google’dan Android ile ilgili kusurlara ilişkin resmi bir yanıt gelmedi.
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