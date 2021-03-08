Qualcomm'un yeni CEO'su Cristiano Amon'dan 'çip kıtlığı' uyarısı!

Otomotiv sektörü ciddi bir kıtlık ile karşı karşıya. Bu kıtlık, dünya çapındaki otomobil üreticilerine zarar veriyor, hatta üretimin aksamasına neden oluyor. Evet, yarı iletken kıtlığından bahsediyoruz. Zira otomotiv devleri yaşanan çip kıtlığı yüzünden üretimde büyük sorunlar yaşıyorlar. Dünyanın en büyük mobil yonga üreticisi Qualcomm bile cep telefonu müşterilerinin taleplerini karşılamak için yeterli işlemci bulamıyor. Firmanın yeni CEO'su Cristiano Amon'a göre ise bu sorun daha da sürecek.

QUALCOMM CEO'SUNDAN ÇİP KITLIĞI AÇIKLAMASI

Cristiano Amon, CNET ile gerçekleştirilen röportajda küresel çip kıtlığı hakkında konuştu. Amon, yarı iletken endüstrisinde yaşanan tedarik zinciri krizinin gece uykularını kaçırdığını söyledi. Amon, kıtlığın muhtemelen 2021'in sonlarına kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi. Amon'u endişelendiren bu durum, elbette bizleri de endişelendirmekte. Zira gerçek bir kriz söz konusu ve bu krizin 2021 yılının sonuna kadar sürmesi oldukça korkunç.

CRİSTİANO AMON HAZİRANDA GÖREVİ DEVREALACAK

Qualcomm'un yeni CEO'su Cristiano Amon haziran ayında Steve Mollenkopf'tan dümeni devralacak. Görünen o ki Amon, haziran sonrası çip kıtlığı ile mücadele konusunda daha fazla mücadele verecek.

