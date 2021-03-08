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Qualcomm'un yeni CEO'su Cristiano Amon'dan 'çip kıtlığı' uyarısı!

08.03.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Qualcomm'un yeni CEO'su Cristiano Amon'dan 'çip kıtlığı' uyarısı!

İşlemci üreticisi Qualcomm'un yeni CEO'su Cristiano Amon, verdiği bir röportajda çip üretimindeki eksikliğin 2021'in sonlarına kadar bitmeyebileceği konusunda uyardı.

Otomotiv sektörü ciddi bir kıtlık ile karşı karşıya. Bu kıtlık, dünya çapındaki otomobil üreticilerine zarar veriyor, hatta üretimin aksamasına neden oluyor. Evet, yarı iletken kıtlığından bahsediyoruz. Zira otomotiv devleri yaşanan çip kıtlığı yüzünden üretimde büyük sorunlar yaşıyorlar. Dünyanın en büyük mobil yonga üreticisi Qualcomm bile cep telefonu müşterilerinin taleplerini karşılamak için yeterli işlemci bulamıyor. Firmanın yeni CEO'su Cristiano Amon'a göre ise bu sorun daha da sürecek.

QUALCOMM CEO'SUNDAN ÇİP KITLIĞI AÇIKLAMASI

Cristiano Amon, CNET ile gerçekleştirilen röportajda küresel çip kıtlığı hakkında konuştu. Amon, yarı iletken endüstrisinde yaşanan tedarik zinciri krizinin gece uykularını kaçırdığını söyledi. Amon, kıtlığın muhtemelen 2021'in sonlarına kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi. Amon'u endişelendiren bu durum, elbette bizleri de endişelendirmekte. Zira gerçek bir kriz söz konusu ve bu krizin 2021 yılının sonuna kadar sürmesi oldukça korkunç.

Cristiano Amon

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CRİSTİANO AMON HAZİRANDA GÖREVİ DEVREALACAK

Qualcomm'un yeni CEO'su Cristiano Amon haziran ayında Steve Mollenkopf'tan dümeni devralacak. Görünen o ki Amon, haziran sonrası çip kıtlığı ile mücadele konusunda daha fazla mücadele verecek.

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