Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması komisyonu üyeleri, kasım ayında Eynesil'e gidecek

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kasım ayında Rabia Naz'ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesine ziyaret gerçekleştirecek. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyon, çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanlar ve davet edilecekler konularını görüştü. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, komisyonun ilk olarak Eynesil'e gitmesini önerdi. Komisyonun divanının oluşumunda sadece AK Parti'li milletvekillerinin bulunmasının doğru olmadığını belirten Nuhoğlu, divanda muhalefet partilerinden üyelerin de bulunması gerektiğini kaydetti. Nuhoğlu, TBMM'nin itibar kaybı yaşadığını ileri sürerek, "İtibarını kaybettiren birileri var. TBMM çatısı altında görev yapıyorsak, yüce Meclisin yüceliğini koruma görevimiz var. Komisyonlar, üzerlerine aldıkları görevleri Türk milletinin tamamının inanacağı ve güveneceği bir şeklinde sonuçlandırmalı." dedi.

- "Çalışmalarına yenik başlıyor" HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, komisyonun, Rabia Naz'ın vefatının üzerinden uzun süre geçtikten sonra oluşturulmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Komisyonun, erk sahiplerinin güçlerini kullanarak delilleri karartmaya yönelik çalışmalarının önüne geçmeyi hedeflemesi gerektiğini söyleyen Kerestecioğlu, "komisyonun, divanın AK Parti'li milletvekillerinden oluşması nedeniyle çalışmalarına, güven açısından yenik başladığını" savundu. Komisyonun yargısız infazda bulunmayacağını ve yargılama yapmayacağını vurgulayan Kerestecioğlu, "O kasabada, başka bir kasabada ne olmuş, insanlar neden konuşamamış, bunları ortaya çıkarmaya çalışabiliriz. Yöntemimiz bu olmalı. En ufak şüphesi ve şaibesi olan kişilerin buraya karışmaması gerekir. Oranın etkili ve yetkili kişileriyle görüşebiliriz ama onların diğer kişilerle görüşürken yanımızda bulunmaması gerekiyor. Orada yaşayan insanların bizden sonra korku içinde yaşamalarına neden olmamalıyız." diye konuştu.

Rabia Naz olayının araştırılması aşamasında ailesinin dinlenmesi gerektiğini belirten Kerestecioğlu, "Anneyi bilmiyoruz ama baba hassas. Bize tepki gösterebilir, bağırabilir. Bu tepkilerine biz de tepki verirsek olmaz. Ona hassasiyet göstererek dinlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Hepimiz anne babayız" AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise komisyon divanının iyi niyetle ve demokratik şekilde kurulduğunu vurguladı. "Hepimiz anne babayız, iyi niyetlerle bir araya geldik." diyen Yılmaz, komisyonun yerinde tespit yapması gerektiğini söyledi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da komisyon divanının AK Parti'li milletvekillerinden oluşmasını eleştirdi. Rabia Naz'ın iddia edildiği gibi intihar edip etmediğinin tespiti için canlandırma yapılması önerisinde bulunan Enginyurt, "11 yaşında 60 kilo bir kız çocuğu o kadar mesafeyi koşarak nasıl atladı? Adli Tıp raporunu da doğru bulmuyorum. Bu konuda komisyon takdir ederse 'deney' veya 'araştırma' deyin, bir üniversiteyi görevlendirelim, aynı yaşta çocuklarla canlandırma yaptıralım. 4 metreyi geçerse çocuğun intihar ettiğini kabul edelim." önerisinde bulundu.

Cemal Enginyurt, komisyonun, gücüne, makamına ve sıfatına bakmadan herkesi dinlemesi gerektiğine de işaret etti. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de komisyon divanının oluşumunda yanlış hareket edildiğini ileri sürdü. TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise Rabia Naz'ın ölümünün, bazı vatandaşlar tarafından kamuoyu gündemine getirildiğini, "araştırma komisyonunun bunun üzerine mecburen kurulduğunu" kaydetti. Rabia Naz'ın ölümünde iktidar partisinden bir milletvekilinin adının geçtiğini, komisyon divanının sadece iktidar partisi milletvekillerinden oluşmasının bu nedenle doğru olmadığını savunan Baş, AK Parti'li milletvekillerine yönelik olarak "Kusura bakmayın ama ayıp etmişsiniz." ifadesini kullandı. Komisyon üyesi olmadığını ancak bütün çalışmaları İçtüzük'ün kendisine tanıdığı haklar kapsamında takip edeceğini bildiren Baş, komisyonun daha büyük hassasiyet ve şeffaflıkla çalışması gerektiğini dile getirdi. - "Çalışmalar insani hassasiyetle yürütülecek" Başkan Aydoğdu, divanın oluşumuna yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını, demokratik bir seçimle divanın oluşturulduğunu belirtti.

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de divan listesini kendisinin hazırladığını anımsatarak, divanın hazırlanış, sunuş şekli ve seçimine yönelik eleştirilerin doğru olmadığını vurguladı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise kendisinin de iki çocuğunun olduğunu ifade ederek, Rabia Naz'ın başına gelenleri öğrenmek istediğini söyledi. Komisyon çalışmalarının, üyelerin bağlı bulundukları partilerden etkilenmeyeceğinin altını çizen Özdemir, çalışmaların insani hassasiyetle yürütüleceğini aktardı. Cengiz Aydoğdu, Rabia Naz'ın ölümünün bütün detaylarıyla inceleneceğini anlattı. Komisyonun öncelikli olarak yetkili kurum ve uzmanları dinlemesini isteyen Aydoğdu, aralık ayında Giresun'un Eynesil ilçesine giderek, Rabia Naz cinayetine ilişkin görüşmelerde bulunulmasını önerdi. Başkan Aydoğdu, MHP'li Enginyurt'un bölgede hava şartları dolayısıyla ulaşım sorunları yaşanabileceği ve bazı komisyon üyelerinin "olay yeri görülmeden önce yetkili kişilerin dinlenmesinin komisyonu yönlendirebileceği" şeklindeki uyarıları üzerine, Eynesil'e kasım ayında ziyaret gerçekleştirileceğini, tam tarihin milletvekillerine özel olarak bildirileceğini kaydetti.

CHP'li Süllü, Enginyurt'un Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin canlandırma yapılması önerisine ilişkin, "Artık oradan düşmeyle çocuğun ölmediği biliniyor." dedi. Türkiye'de bu tür soruşturmaların sekteye uğradığını ileri süren Süllü, bu tür dosyaların neden kapatıldığının komisyon tarafından ortaya konulması gerektiğini belirtti. Aydoğdu da Eynesil'de olay yerinin görülmesinin önemine işaret ederek, ziyaretle soruşturmayı engelleyenler ve güç sahiplerinin etkilerinin de ortaya konulabileceğini dile getirdi. Aydoğdu, "İlk ziyaretimizde olayı anlayacağımızı düşünüyorum. Hangi yasal düzenlemeleri yapabiliriz, bürokrasi ve toplumsal algıda hangi duvarlarla karşı karşıyayız bunu göreceğiz." diye konuştu. - "Bütün komünistler çok fazla ilgileniyor" HDP'li Kerestecioğlu'nun Tabipler Birliğinden uzman çağrılması önerisine, MHP'li Enginyurt, "Tabipler Odası gelirse diğer odalar da gelmek isterler." diye karşı çıktı. Kerestecioğlu'nun "Mimarlar Odası mı gelecek?" diye sorması üzerine de Enginyurt, "Türkiye'de bütün komünistler, HDP'liler, CHP'liler bu işle çok fazla ilgileniyor. Onlar da gelebilir." dedi.

CHP'li Süllü'nün "duyarlılar" sözlerine karşılık da Enginyurt, "Fazla duyarlısınız da gelen sayısını artırmayalım." ifadesini kullandı. Başkan Aydoğdu, Adalet, İçişleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu ve üniversitelerden uzman isteyeceklerini ve bu kişilerin 3 ay boyunca komisyonla çalışacağını aktardı. Aydoğdu, davet edilebilecek diğer kurum ve yetkililer konusunda üyelerin önerilerde bulunabileceğini söyledi. - "Rabbim bizi vicdani olandan ayırmasın" HDP'li Kerestecioğlu'nun diğer şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması konusunda komisyonun nasıl hareket edeceğini sorması üzerine Başkan Aydoğdu, komisyonun Rabia Naz Vatan'ın ölümüne yönelik araştırmayı tamamlaması gerektiğini kaydetti. Başkan Aydoğdu, "Rabia Naz dışında başka bir olay alırsak altından kalkamayız. Diğer olaylara genel çerçeve gibi bakarız. Binlerce olay gelir ve altından kalkamayız. Bizim komisyonumuzu hiç kapanmayacak şekilde, günlerce uğraştırabilir. Rabia Naz dışında herhangi bir olayın spesifik olarak alınmaması taraftarıyım. Genel çerçeveyi, sebepleri ortaya koyabiliriz." diye konuştu.