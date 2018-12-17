HABER

Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 güncellemesi bugün yayınlandı. Yeni oyunlara destek veren AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 güncellemesinin detayları haberimizde.

Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 çıktı

AMD güncellemeler ile ekran kartlarını yeni oyunlar için hazır tutmaya devem ediyor. AMD bugün büyük çaplı bir güncelleme olan Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 ile karşımıza çıktı. Bu güncelleme ile yeni oyunlara destek verilmesinin yanında bir çok yeni özellik de sisteme ekleniyor. Peki, performans artışı sunan bu güncelleme neler getiriyor?

Assassin’s Creed: Odyssey‘de 1080P’de yüzde 4’lük bir performans artışı sağlanıyor. Shadow of the Tomb Raider’da 1440P’de yüzde 3’lük, DOOM‘da 4K’da yüzde 5’lik, Wolfenstein II: The New Colossus‘da 4K’da yüzde 5’lik ve Strange Brigade‘de ise 4K’da yüzde 7’lik bir performans artışı yaşanıyor.

Güncelleme ile Radeon ReLive, Radeon ReLive Game Streaming ve VR için Radeon ReLive özellikleri de sisteme ekleniyor. Ayrıca sistemde yaşanan bazı sorunlar da Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 ile çözülüyor.

Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 sürümünü buradan indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

PlayStation Classic parçalarına ayrıldı

PARTNER1 milyon dolarlık ayakkabıları için... 16 yaşında servet sahibi1 milyon dolarlık ayakkabıları için... 16 yaşında servet sahibi
Huawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacakHuawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacak
Deep Turkish Web neden göz altına alındı?Deep Turkish Web neden göz altına alındı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 AMD

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metro Exodus beklenenden önce çıkacak

Metro Exodus beklenenden önce çıkacak

Xbox One, PS4’ün yarısından az sattı!

Xbox One, PS4’ün yarısından az sattı!

Pro Evolution Soccer 2019 Game Pass’te!

Pro Evolution Soccer 2019 Game Pass’te!

Tumblr geri döndü!

Tumblr geri döndü!

Huawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacak

Huawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacak

Deep Turkish Web neden göz altına alındı?

Deep Turkish Web neden göz altına alındı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.