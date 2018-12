Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 çıktı

AMD güncellemeler ile ekran kartlarını yeni oyunlar için hazır tutmaya devem ediyor. AMD bugün büyük çaplı bir güncelleme olan Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 ile karşımıza çıktı. Bu güncelleme ile yeni oyunlara destek verilmesinin yanında bir çok yeni özellik de sisteme ekleniyor. Peki, performans artışı sunan bu güncelleme neler getiriyor?

Assassin’s Creed: Odyssey‘de 1080P’de yüzde 4’lük bir performans artışı sağlanıyor. Shadow of the Tomb Raider’da 1440P’de yüzde 3’lük, DOOM‘da 4K’da yüzde 5’lik, Wolfenstein II: The New Colossus‘da 4K’da yüzde 5’lik ve Strange Brigade‘de ise 4K’da yüzde 7’lik bir performans artışı yaşanıyor.

Güncelleme ile Radeon ReLive, Radeon ReLive Game Streaming ve VR için Radeon ReLive özellikleri de sisteme ekleniyor. Ayrıca sistemde yaşanan bazı sorunlar da Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 ile çözülüyor.

Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 sürümünü buradan indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

