Radyoaktif modu oyuna yepyeni bir hava katacak

Yedinci sezonla birlikte gelen güncelleme, Battle Royale haritasını yaklaşık %50 oranında genişletiyor ve harita içine 7 adet yeni bölge ekliyor. Radyoaktif temalı içerikler ile farklı bir havaya bürünecek olan oyun, harita genişlemesiyle de oyunculara daha büyük alanda karşılaşma fırsatı sunacak.

Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna ekleniyor.

İŞTE YENİ SEZONDA OYUNA GELECEK EKİPMAN VE İÇERİKLER!

Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag

– Tunusya ve Gulag Yeni Klasik Gunfight Modu

Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike

– Cluster Strike Büyük Battle Royale Genişlemesi



Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag

– Tunusya ve Gulag Yeni Klasik Gunfight Modu

Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike

– Cluster Strike Büyük Battle Royale Genişlemesi

7 adet yeni bölge – Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası

Yeni Bölüm Sonu Canavarı – Butcher

Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber

Yeni Araç – Tank

7 adet yeni bölge – Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası Yeni Bölüm Sonu Canavarı – Butcher Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber Yeni Araç – Tank Sezon 7: Radyoaktif Ajan Savaş Bileti

Yeni Karakterler – Ghost, Hazmat & Kreuger ve Alchemist

Yeni silah ve ekipmanlar

Yeni Oyun Modları

Gunfight (Modern Warfare’ın klasik oyun modu)

(Modern Warfare’ın klasik oyun modu) Yaşayan Ölüler‘in Saldırısı (Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod)

(Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod) Etkinliler – Radiated Sector

– Radiated Sector Sezonluk Medyan Okumalar

Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası Stage 1 için ikinci şans ve Stage 2 için kayıt dönemi bu ay başlıyor.

Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler

Bazı arayüz, oynanış ve silah dengeleri için güncellemeler.

Dark – 3. Sezon fragmanı geldi, Twitter Türkiye gündemi sallandı

