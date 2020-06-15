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Radyoaktif modu oyuna yepyeni bir hava katacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

PUBG Mobile’ın en büyük rakibi olan Call of Duty Mobile 7. sezon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iOS ve Android platformlarında milyonları kasıp kavuran oyun şimdiye kadar ki en büyük çaplı güncellemesine kavuşacak.

Radyoaktif modu oyuna yepyeni bir hava katacak

Yedinci sezonla birlikte gelen güncelleme, Battle Royale haritasını yaklaşık %50 oranında genişletiyor ve harita içine 7 adet yeni bölge ekliyor. Radyoaktif temalı içerikler ile farklı bir havaya bürünecek olan oyun, harita genişlemesiyle de oyunculara daha büyük alanda karşılaşma fırsatı sunacak.

Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna ekleniyor.

İŞTE YENİ SEZONDA OYUNA GELECEK EKİPMAN VE İÇERİKLER!

  • Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag
  • Yeni Klasik Gunfight Modu
  • Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike
  • Büyük Battle Royale Genişlemesi
  • Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag
  • Yeni Klasik Gunfight Modu
  • Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike
  • Büyük Battle Royale Genişlemesi
    7 adet yeni bölge – Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası
    Yeni Bölüm Sonu Canavarı – Butcher
    Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber
    Yeni Araç – Tank
  • Sezon 7: Radyoaktif Ajan Savaş Bileti
  • Yeni Karakterler – Ghost, Hazmat & Kreuger ve Alchemist
  • Yeni silah ve ekipmanlar
    Yeni Oyun Modları
  • Gunfight (Modern Warfare’ın klasik oyun modu)
  • Yaşayan Ölüler‘in Saldırısı (Modern Warfare’ın Infected moduna benzer yeni mod)
  • Etkinliler – Radiated Sector
  • Sezonluk Medyan Okumalar
  • Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası Stage 1 için ikinci şans ve Stage 2 için kayıt dönemi bu ay başlıyor.
  • Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler
  • Bazı arayüz, oynanış ve silah dengeleri için güncellemeler.

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