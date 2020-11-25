Raftan indirmenin zamanı geldi! Karbonatın yatakta kullanımı...

Küçük kristallerden oluşan bir toz olan sodyum bikarbonat, onlarca yıldır rafta kalır ve hiç kullanılmaz. Yatağın karbonatla temizlenmesi, kir, ter, ölü deriler ve istenmeyen kokulardan arınmanızı sağlar. Size sunacağımız bu çözümle artık karbonatı raftan indirmeyi düşüneceksiniz.
İlk önce tüm yatağı süpürün. Daha sonra bir elek kullanarak 1 paket karbonatı (istenirse, 10-15 damla esans yağı ekleyebilirsiniz) tüm yatağa eşit olarak dağıtın. Bir saat tercihen gün boyunca bu şekilde bekletin. Daha sonra süpürgeyle vakumlayın.
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