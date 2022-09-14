Rahat Bir Uyku İçin Papatya Çayı Nasıl Hazırlanır?

Papatya çayı nasıl yapılır? Rahat bir uyku amacı ile papatya çayı tüketmek istiyor olabilirsiniz. Bu noktada papatya çayını uykudan önce tüketmenizde fayda var. Dilerseniz papatya çayını uykudan 2-3 saat önce tüketebilirsiniz. Böylelikle rahat bir uykuya hazır olabilirsiniz! Peki papatya çayı nasıl demlenir? Bu başlık altında sizler için papatya çayının nasıl demleneceğini anlattık. İşte detaylar…

Papatya çayı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:

500 ml içme suyu

3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya

İsteğe göre 1 adet çubuk tarçın

Bahsedilen malzemeleri temin ettikten sonra ilk olarak 500 ml içme suyunu kaynama derecesine getirin. Ardından kaynayan suyu 3-4 dakika boyunca dinlendirin. Dinlendirdiğiniz suyun içerisinde kurutulmuş papatyaları aktarın. Papatya çayının demlenme süresi yaklaşık olarak 5-10 dakika arasında bir süreye tekâbül eder. Demleme süreci tamamlandığında, suyun içerisindeki papatyaları süzerek çayınızı tüketebilirsiniz.

Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?

Kökeni Eski Mısır’a kadar dayanan, hoş kokulu papatya bitkisinden yapılan çayın insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Siz de ‘’Papatya çayı ne işe yarar?’’ sorusuna cevap arıyor olabilirsiniz. O halde yazımızın devamında papatya çayının faydaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte tüm ayrıntıları ile papatya çayı faydaları…

Papatya çayının mide kramplarını azaltma özelliği bulunuyor. Böylelikle doğrudan sindirim sisteminin de rahatlamasını sağlıyor.

Nezle, soğuk algınlığı ve sinüzit gibi sağlık problemlerinin ortadan kalkmasını sağlıyor. Aynı zamanda boğaz ağrılarına da iyi gelirken, öksürüğün azalmasını sağlıyor.

Uykusuzluk problemlerini ortadan kaldıran papatya çayı, sakinleşerek sağlıklı bir ruh hâline sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Papatya çayı neye iyi gelir? sorusunun cevaplarından biri de diyabet. Kan şekerini düşürücü özelliğe sahip olan papatya çayı, ileri vadede diyabet hastalığı riskini de azaltıyor.

Mide bulantısını önlüyor.

Bağırsak sağlığına da olumlu katkıları bulunuyor. Papatya çayının bağırsakta bulunan iltihapları azalttığı da biliniyor.

Kas gevşetici özelliği sayesinde adet sürecinde oluşan krampları azaltıyor.

Papatya Çayının Uyku Üzerindeki Etkileri

Papatya çayı uyku getirir mi? Bu soru özellikle uyku problemi yaşayan bireyler tarafından sıklıkla merak ediliyor. Papatya çayının en belirgin etkisinin uyku kalitesi üzerinde görüldüğü ifade ediliyor. Aynı zamanda bu bağlamda gerçekleştirilen pek çok akademik araştırma bulunuyor. Düzenli olarak papatya çayı tüketen kişilerin, tüketmeyen kişilere göre uykuya daha rahat bir şekilde geçtiği aktarılıyor. Siz de sağlıklı bir uyku düzeni oturtmak istiyorsanız papatya çayı tüketmekten çekinmeyin.

Sağlıklı Bir Sindirim Sistemi İçin Papatya Çayı

Papatya çayını sindirim problemlerini gidermek amacı ile tüketmek isteyen bireyler, ‘’Papatya çayı mideye iyi gelir mi?’’ sorusunun cevabını arıyor. Papatya çayı, mideyi rahatlatarak sindirim sisteminin daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlıyor. Bu bağlamda; papatya çayının içerisindeki gaz giderici maddeler dikkat çekiyor. Papatya çayının içerisinde bulunan anti-enflamatuar ve antispazmodik, mide rahatsızlığını önlüyor. Aynı zamanda hazımsızlığı da önlerken, irritabl bağırsak sendromu yaşanmasının da önüne geçiyor.

Kanser Türlerine Karşı Koruyucu Etki

Papatya çayının kanser türlerine karşı koruyucu etkisi bulunduğu da biliniyor. ABD’nin Ohio Üniversitesi’nde bulunan uzmanlar, yaptıkları araştırmada papatyanın içerisinde bulunan ‘’apigenin’’ maddesinin kanserli hücrelerin yayılmasını önlediğini tespit etti. Özellikle meme kanseri hücrelerinin yayılmasını önleyen apigenin maddesi, maydonoz ve kerevizde de bol miktarda bulunuyor.

Papatya Çayı İle Kan Şekerinizi Kontrol Altına Alın

Eğer yüksek kan şekeri sebebi ile çeşitli sağlık problemleri yaşıyorsanız, düzenli olarak papatya çayı tüketmenizde fayda var. Papatya çayında antienflamatuar özellikler bulunuyor. Antienflamatuar özellikler, kan şekeri yükselmesi sonucu ortaya çıkan pankreas hücre zarına karşı savaş veriyor. Böylelikle kan şekerinizin kontrol altına alınmasını sağlarken, hayat kalitenizi de artırıyor.

Güçlü Kalp Damar Sistemi İçin Papatya Çayı

Papatya çayının kalp rahatsızlıklarına karşı potansiyel bir koruyucu olduğu uzman hekimler tarafından aktarılıyor. Aynı zamanda inme gibi olumsuz durumların yaşanmasını da önleyen papatya çayı tüketimi, tansiyonu da düşürüyor. Papatya çayının içerisinde bulunan ‘’quercetin’’ ve ‘’apigenin’’; kan basıncı seviyesini düşürüyor. Ayrıca yapılan bir araştırmada; düzenli bir şekilde papatya çayı tüketen kişilerin, daha dengeli bir kan basıncı düzeyine sahip olduğu aktarılıyor. Bu noktada papatya çayı zararları hakkında da önemli bir husustan bahsetmek önem arz ediyor. Eğer kalp damar rahatsızlığı kapsamında kan sulandırıcı ilaç kulanıyorsanız; papatya çayı tüketmemelisiniz.

Kimler Papatya Çayı Tüketebilir?

Papatya çayı yan etkileri ile de dikkat çeken bir bitki çayı türü. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Sizler için bu başlık altında kimlerin papatya çayı tüketebileceğinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ‘’Papatya çayı günde kaç bardak içilmeli?’’ sorusunun da cevabını vereceğiz. Eğer kronik bir rahatsızlığa sahip değilseniz papatya çayını rahatlıkla tüketebilirsiniz. Papatya çayı tüketimi pek çok kişinin kullanımı için güvenilirdir. Fakat kalp damar rahatsızlığı sebebi ile kan sulandırıcı ilaç kullanıyor, böbrek rahatsızlığına sahip iseniz; papatya çayı tüketmemelisiniz. Hamilelikte papatya çayı tüketimi ise önerilmiyor. Bunun yanı sıra ‘’Emziren anneler papatya çayı içebilir mi?’’ sorusunun cevabı da sıklıkla merak ediliyor. Eğer emziren bir anneyseniz günde 1-2 fincan papatya çayı içmenizde herhangi bir sorun bulunmuyor.



