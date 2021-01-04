HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

04.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşı gecesinde Gaziantep’teki bir iş merkezinde ve park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan 2 şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşı gecesinde Gaziantep’teki bir iş merkezinde ve park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan 2 şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sebahat Göğüş Caddesi üzerindeki Vakıflar İş Merkezi’nin birinci katındaki bir muhasebe ofisine hırsız girdi. Ofisin camını zorlayarak açan hırsız, içeride bulunan bilgisayar kasa ve monitörleri ile sadaka kutusu ve bilgisayar donanımı malzemelerini çaldı. Kasaları ve malzemeleri içerisine koyduğu koliyi asansör yardımıyla binanın giriş katına indiren hırsızın bu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Maske ve beresi ile yüzünü gizleyen hırsızın rahat ve sakin tavırları dikkat çekti. Akşam karanlığından da faydalanan hırsız, kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, çaldığı malzemeleri ticari taksi ile evine götürdüğü belirlendi.
Kısıtlama günü bir araçta meydana gelen hırsızlık olayında ise iki şahsın, park halindeki bir araca yaklaşarak, araç içerisindeki malzemeleri bir bez örtüye doldurdu. Bez örtünün uçlarından tutan şahıslar, çaldıkları malzemelerle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis yaptığı çalışmada, şahsın kimliğini ve adresini tepsit ederek, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Her iki olayın zanlıları, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilirKolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Kırıkkale'de feci kaza! Çocuğunu kucağına alıp kaçmaya çalıştı

Panik anları! Çocuğunu kucağına alıp kaçmaya çalıştı

Boğaziçi'nde rektör protestosu

Boğaziçi'nde rektör protestosu

Tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti

Tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti

İçişleri: PKK geçen yıl 1262 sahte eylem üstlendi

İçişleri: PKK geçen yıl 1262 sahte eylem üstlendi

HSK'dan 'başörtüsü' tepkisi

HSK'dan 'başörtüsü' tepkisi

Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir

Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.